Las cifras del Málaga CF: récord de goles y más puntos que en el último ascenso a Primera

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF ha cerrado la temporada regular con 73 puntos, 21 victorias y 75 goles, superando en tantos a sus equipos de anteriores ascensos. Chupe ha sido el máximo goleador del equipo con 24 tantos, quedando solo por detrás de Arribas, que marcó 25. El equipo jugará las semifinales del playoff de ascenso a Primera División frente a la UD Las Palmas, con el factor campo a favor. El Málaga 2025-26 ha igualado o superado en producción ofensiva a los equipos de las temporadas 98-99, 07-08 y 18-19, que también lograron el ascenso.

No se habla de otra cosa que del playoff de ascenso a Primera División en Málaga. Pero hasta que llegue el domingo, hay tiempo para masticar lo que el equipo de Funes ha conquistado durante la liga regular. Unos números espectaculares con algún nombre propio que ha brillado de forma individual, como el caso de Chupe.

El Málaga finalizó cuarto en la clasificación y jugará las semifinales de la promoción contra el UD Las Palmas con el factor campo a favor. En los duelos de la liga, los blanquiazules se impusieron al equipo canario. El primero a domicilio a las órdenes de Sergio Pellicer, y el segundo ya con Funes a los mandos.

Para mirar con algo de perspectiva a este Málaga, hay que fijarse en los números de los otros tres equipos blanquiazules que estuvieron implicados en el ascenso a Primera. El de Joaquín Peiró de la temporada 98-99; y los de Juan Ramón Muñiz de los cursos 2007-2008 y 2018-2019. Esta última temporada, Víctor Sánchez del Amo sustituyó a Muñiz en el último tramo del curso.

Por orden decreciente, el Málaga ha cerrado esta temporada regular con 73 puntos fruto de 21 victorias, 10 empates y 11 derrotas. Los de Funes han anotado 75 goles y han encajado 52. Chupe se ha quedado a un gol del pichichi con 24 tantos. Arribas ha anotado 25.

La comparación con la temporada 2018-19 es el principal espejo donde mirarse, porque ese año también se jugó el playoff. Aquel equipo dirigido inicialmente por Muñiz y a partir de la jornada 35 por Víctor Sánchez del Amo terminó tercero con 74 puntos, sumando 21 victorias, 11 empates y 10 derrotas. Además, mostró una gran solidez defensiva, con 51 goles a favor y solo 31 en contra. El máximo anotador fue Adrián González, con 10 goles ligueros.

Retrocediendo a la campaña 2007-08, la del ascenso a Primera División, el Málaga fue tercero con otro formato de competición en el que los tres primeros conseguían el ascenso directo. El conjunto blanquiazul sumó 72 puntos, tras lograr 20 victorias, 12 empates y 10 derrotas, marcando 58 goles y recibiendo 42. El gran referente ofensivo fue Antonio Hidalgo, autor de 14 goles. En aquel equipo de Muñiz brillaron Salva Ballesta en la primera vuelta y también Baha, además de la irrupción de jugadores como Eliseu o Apoño.

Por su parte, la temporada 1998-99 fue una de las más brillantes de la historia moderna del club. El Málaga logró el ascenso como campeón de Segunda con 79 puntos, gracias a 22 victorias, 13 empates y solo 7 derrotas. A las órdenes del inolvidable Joaquín Peiró, el equipo firmó además unos espectaculares 72 goles a favor y 47 en contra, cifras similares a las de este curso. El protagonista indiscutible de aquel regreso a Primera División fue Catanha, con 26 goles anotados que lo convirtieron en Pichichi.