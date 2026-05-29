Las amarillas, el riesgo del Málaga CF para el playoff

Joaquín se lamenta durante el Málaga CF vs. Racing de Santander en La Rosaleda. Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF debe ganar en la última jornada para asegurar su presencia en el playoff de ascenso a Primera División. Tres titulares del Málaga, Carlos Puga, Joaquín y Larrubia, están apercibidos de sanción y podrían perderse la ida de las semifinales si ven una amarilla. La intensidad exigida para lograr el playoff aumenta el riesgo de que estos jugadores sean sancionados y sean bajas en un partido clave. Joaquín y Larrubia son piezas fundamentales en el equipo y su ausencia supondría un duro golpe para las aspiraciones del Málaga en la fase de ascenso.

El partido del domingo no será una oportunidad para que el Málaga CF ahorre una mínima gota de energía y esfuerzo. Tampoco de intensidad. Tiene que ganar para estar en el playoff de ascenso a Primera División después de convertirse en el mejor equipo de la categoría desde la llegada de Funes al banquillo.

Y esa necesidad de poner toda la carne en el asador puede conllevar un riesgo de cara a un hipotético playoff que el Málaga tiene en su mano. Tres de los jugadores titulares de Funes están apercibidos de sanción y, de ser amonestados, no podrían jugar en la ida de las semifinales.

Carlos Puga, Joaquín y Larrubia están en el alambre.

El lateral derecho vio contra el Racing de Santander su novena tarjeta amarilla de la temporada que bien podría haber sido naranja por una falta a Salinas. Funes lo tuvo que cambiar en los últimos minutos de partido. El granadino es fijo en los esquemas de Funes en lateral diestro. No tiene competencia, ya que Jokin Gabilondo es uno de los jugadores menos utilizados por el técnico blanquiazul.

Carlos Puga durante el Málaga CF vs. Racing de Santander de Segunda División en La Rosaleda. Málaga CF

El que lleva muchos partidos bajo la amenaza es David Larrubia. Se llegó a especular que cuando estuvo lesionado Funes lo iba a llevar en la convocatoria para que forzara la quinta amarilla. Agua de borrajas. Ha vuelto a ser titular con el Málaga, con cierta dosificación de minutos, y de momento no ha visto la quinta amarilla.

David Larrubia durante el Málaga CF vs. Racing de Santander de Segunda División en La Rosaleda. Málaga CF

Lo mismo ocurre con Joaquín, que desde la jornada 30 que vio tarjeta en La Rosaleda contra el Huesca en la victoria por 5-3 vive con cuatro amarillas. El extremo de Miraflores está siendo uno de los jugadores más determinantes en este final de temporada y sería una baja sensible, porque su producción ofensiva le está dando puntos al Málaga y en el playoff sería determinante.

Con esto también tendrá que saber jugar el Málaga en el Ibercaja Estadio.