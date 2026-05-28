Isco-Larrubia: un regalo y un deseo

Las claves

Las claves Generado con IA En el Trofeo Costa del Sol de agosto de 2025, Larrubia lesionó accidentalmente a Isco durante el partido entre Málaga CF y Betis. Isco sufrió varias lesiones después de ese encuentro, lo que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego hasta abril de 2026. Ambos jugadores habían prometido intercambiar camisetas, promesa que finalmente cumplieron en mayo, compartiendo el gesto en redes sociales. La afición del Málaga sueña con ver a Larrubia e Isco enfrentándose de nuevo en La Rosaleda.

El partido de presentación del Málaga CF esta temporada, el del Trofeo Costa del Sol, allá por el mes de agosto de 2025 iba para fiesta total por la goleada al Betis pero acabó con un pequeño jarro de agua fría. En la expedición verdiblanca venía, además de Pellegrini, Isco, ídolo blanquiazul. En un lance fortuito del juego, Larrubia lo lesionó, algo que pareció casi dolerle más al '10' blanquiazul que al mago del Arroyo de la Miel.

Isco venía volviéndose a sentir futbolista tras un calvario de lesiones que lo tuvo apartado mucho tiempo de los terrenos de juego, y acabó abandonando La Rosaleda en muletas. Larrubia no sabía cómo mostrar su arrepentimiento e Isco le quitaba hierro al asunto, diciendo que era gajes del oficio. El de La Luz llegó a publicar un comunicado en sus redes sociales.

Isco estuvo varios meses fuera de los terrenos de juego hasta que volvió a jugar. Fue en noviembre y su compañero de equipo Amrabat lo volvió a lesionar en un partido de Europa League. Y hasta abril de 2026 no reapareció. Un nuevo calvario.

Antes del partido se habían hecho una promesa de intercambiarse la camiseta, pero las circunstancias lo impidieron. Hasta este mes de mayo, cuando a la casa de Larrubia ha llegado por fin la camiseta del Real Betis con el número 22 y el nombre de Isco a la espalda. Tal y como compartió el '10' en sus redes sociales este jueves.

Larrubia mostró en su perfil de Instagram el intercambio de mensajes entre ambos que se produjo el pasado 20 de mayo y que ha acabado con la promesa que se hicieron por fin cumplida.

Isco tomó la alternativa para escribirle a Larru. "Qué pasa crack, tengo que mandarte la camiseta que no se me ha olvidado, dime la dirección por fa!! Y mucha suerte en este último tramo, ojalá nos veamos las caras el año que viene en primera, abrazo enorme".

"Holaa mago!! Que tal todo?? Me alegro mucho que ya estés disfrutando de nuevo, ojala que sí que nos podamos ver el año que viene", le respondió Larrubia.

Este jueves publicó ese intercambio de mensajes y una imagen de la camiseta de Isco con otro agradecimiento: "muchas gracias, ídolo! Siempre agradecido contigo por ser como eres!".

Es el deseo de todo el malaguismo, ver a Larrubia e Isco de nuevo en La Rosaleda.