VÍDEO | Así ha sido el espectacular recibimiento al autobús del Málaga a su llegada a La Rosaleda

Las claves

Las claves Generado con IA La afición del Málaga CF se congregó a las 16:30 en la recta de Tribuna para recibir al equipo. El autobús del Málaga fue recibido entre cánticos, papelillos y botes de humo por parte de los aficionados. El recibimiento tuvo lugar antes del partido clave contra el Racing de Santander, donde el Málaga se juega el playoff de ascenso.

La afición del Málaga CF estaba convocada a las 16:30 horas en la recta de Tribuna para recibir al equipo y no ha fallado. Los jugadores blanquiazules han tenido un recibimiento espectacular entre cánticos, papelillos y botes de humo antes del partido contra el Racing de Santander en el que se juega asegurarse el playoff de ascenso.