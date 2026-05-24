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Buenas noches y muchas gracias
Hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchas gracias por seguir el partido con EL ESPAÑOL de Málaga.
Buenas noches y hasta la próxima.
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La crónica: 1-1 | El Málaga CF empata y se deja los deberes para la última jornada
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FINAL
Se pelearon Ochoa y Niño por lanzar la falta. Fue Ochoa el que la tiró a la barrera. Y ahí se acabó el partido. Un punto para el Málaga, que no garantiza el playoff.
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Falta al borde del área a favor del Málaga
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¡LA SACA RAFITA EN LA LÍNEA
Jugada por la derecha de Íñigo Vicente, que la puso atrás y Arana remató de primeras. Herrero rozó el balón pero se iba colando hasta que Rafita la sacó sobre la línea de gol.
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Málaga CF vs. Racing de Santander de Segunda División, en directo: 1-1
94' Saque de banda para el Racing cerca del área del Málaga-
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Málaga CF vs. Racing de Santander de Segunda División, en directo: 1-1
94' Se reanuda el juego
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Málaga CF vs. Racing de Santander de Segunda División, en directo: 1-1
91' Golpe entre Lobete y Salinas, que se queda tendido en el césped.
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Málaga CF vs. Racing de Santander de Segunda División, en directo: 1-1
90' Cinco minutos de descuento.
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Triple cambio en el Málaga
87' Se van Puga, Joaquín y Larrubia y entran Ochoa, Lobete y Dani Sánchez.
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Málaga CF vs. Racing de Santander de Segunda División, en directo: 1-1
85' Amarilla a Mantilla. Cambio en el Racing, entra Íñigo y se va Damian.
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¡La saca arana bajo palos!
82' Córner que pone Joaquín y Niño remata de primeras de tijeras. Arana la sacó en la línea.
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Málaga CF vs. Racing de Santander de Segunda División, en directo: 1-1
80' Amarilla para Salinas. Cortó una contra con una falta muy dura a Larrubia. Tiene que dar el último empujón el Málaga.
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Doble cambio en el Málaga
Se reanuda el juego con doble cambio en el Málaga. Entran Rafa y Niño y se van Dotor e Izan Merino.
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Pausa de hidratación
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Málaga CF vs. Racing de Santander de Segunda División, en directo: 1-1
75' Le metió más intensidad al partido el Racing de Santander y ha encontrado el empate. El Málaga le falta calma con la pelota.
74' Vaya frivolité que le ha hecho Íñigo Vicente a Puga pegado a la línea de banda.
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Empata el Racing
70' Gol del Racing. Andrés Martín remató sólo desde el borde del área la estrategia racinguista. Falta innecesaria de Puga que acabó con tarjeta y gol visitante.
69' Se va Pablo Ramón y entra Marco Sangalli en el Racing.
69' Amarilla para Carlos Puga. Falta clarísima por detrás y peligrosa para el área del Málaga. Escorada la izquierda.
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Málaga CF vs. Racing de Santander de Segunda División, en directo: 1-0
65' Más control del Racing y el Málaga busca la contra y balones largos a Chupe. Tiene que quedarse con la pelota más tiempo el equipo de Funes.
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Málaga CF vs. Racing de Santander de Segunda División, en directo: 1-0
60' Cambio en el Málaga. Entra Ramón y se marcha Dani Lorenzo. En el Racing entran Arana, Diego Díaz y Castro y se marchan Villalibre, Maguette y Manu.
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Málaga CF vs. Racing de Santander de Segunda División, en directo: 1-0
55' El Racing ha salido mejor en la segunda mitad. Se juega cerca del área del Málaga.
54' VAYA CONTRA HA DESPERDICIADO EL MÁLAGA. Chupe se la dio tarde a Dotor y este mal a Joaquín.
53' Amarilla para Pablo Ramón. Entrada muy dura a Puga
Málaga C.F.