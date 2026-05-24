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LAS CLAVES

  1. Buenas noches y muchas gracias

    Hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchas gracias por seguir el partido con EL ESPAÑOL de Málaga.

    Buenas noches y hasta la próxima.

  3. FINAL

    Se pelearon Ochoa y Niño por lanzar la falta. Fue Ochoa el que la tiró a la barrera. Y ahí se acabó el partido. Un punto para el Málaga, que no garantiza el playoff.

  4. Falta al borde del área a favor del Málaga

  5. ¡LA SACA RAFITA EN LA LÍNEA

    Jugada por la derecha de Íñigo Vicente, que la puso atrás y Arana remató de primeras. Herrero rozó el balón pero se iba colando hasta que Rafita la sacó sobre la línea de gol.

  6. Málaga CF vs. Racing de Santander de Segunda División, en directo: 1-1

    94' Saque de banda para el Racing cerca del área del Málaga-

  7. Málaga CF vs. Racing de Santander de Segunda División, en directo: 1-1

    94' Se reanuda el juego

  8. Málaga CF vs. Racing de Santander de Segunda División, en directo: 1-1

    91' Golpe entre Lobete y Salinas, que se queda tendido en el césped.

  9. Málaga CF vs. Racing de Santander de Segunda División, en directo: 1-1

    90' Cinco minutos de descuento.

  10. Triple cambio en el Málaga

    87' Se van Puga, Joaquín y Larrubia y entran Ochoa, Lobete y Dani Sánchez.

  11. Málaga CF vs. Racing de Santander de Segunda División, en directo: 1-1

    85' Amarilla a Mantilla. Cambio en el Racing, entra Íñigo y se va Damian.

  12. ¡La saca arana bajo palos!

    82' Córner que pone Joaquín y Niño remata de primeras de tijeras. Arana la sacó en la línea.

  13. Málaga CF vs. Racing de Santander de Segunda División, en directo: 1-1

    80' Amarilla para Salinas. Cortó una contra con una falta muy dura a Larrubia. Tiene que dar el último empujón el Málaga.

  14. Doble cambio en el Málaga

    Se reanuda el juego con doble cambio en el Málaga. Entran Rafa y Niño y se van Dotor e Izan Merino.

  15. Pausa de hidratación

  16. Málaga CF vs. Racing de Santander de Segunda División, en directo: 1-1

    75' Le metió más intensidad al partido el Racing de Santander y ha encontrado el empate. El Málaga le falta calma con la pelota.

    74' Vaya frivolité que le ha hecho Íñigo Vicente a Puga pegado a la línea de banda.

  17. Empata el Racing

    70' Gol del Racing. Andrés Martín remató sólo desde el borde del área la estrategia racinguista. Falta innecesaria de Puga que acabó con tarjeta y gol visitante.

    69' Se va Pablo Ramón y entra Marco Sangalli en el Racing.

    69' Amarilla para Carlos Puga. Falta clarísima por detrás y peligrosa para el área del Málaga. Escorada la izquierda.

  18. Málaga CF vs. Racing de Santander de Segunda División, en directo: 1-0

    65' Más control del Racing y el Málaga busca la contra y balones largos a Chupe. Tiene que quedarse con la pelota más tiempo el equipo de Funes.

  19. Málaga CF vs. Racing de Santander de Segunda División, en directo: 1-0

    60' Cambio en el Málaga. Entra Ramón y se marcha Dani Lorenzo. En el Racing entran Arana, Diego Díaz y Castro y se marchan Villalibre, Maguette y Manu.

  20. Málaga CF vs. Racing de Santander de Segunda División, en directo: 1-0

    55' El Racing ha salido mejor en la segunda mitad. Se juega cerca del área del Málaga.

    54' VAYA CONTRA HA DESPERDICIADO EL MÁLAGA. Chupe se la dio tarde a Dotor y este mal a Joaquín.

    53' Amarilla para Pablo Ramón. Entrada muy dura a Puga