1-1 | El Málaga CF empata y se deja los deberes para la última jornada

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF empató 1-1 frente al Racing de Santander en La Rosaleda, dejando pendiente su clasificación para el playoff de ascenso a la última jornada. Larrubia adelantó al Málaga en una primera parte dominada por los locales, pero el Racing mejoró tras el descanso con la entrada de Íñigo Vicente. Andrés Martín igualó el partido tras una jugada de estrategia, y el Málaga no logró aprovechar la derrota del Almería para asegurar la tercera plaza. El equipo malagueño necesita ganar en Zaragoza en la última jornada para asegurar su participación en el playoff de ascenso a Primera División.

Será una semana de hacer muchas cuentas en Martiricos. Aunque hay una muy clara. Si el Málaga CF gana en Zaragoza, jugará el playoff de ascenso a Primera División. Lo podría haber dejado amarrado contra el Racing de Santander en La Rosaleda, pero no aniquiló al líder cuando pudo y lo terminó pagando y casi dando las gracias con el empate a uno.

Fue un partido con dos partes muy bien diferenciadas, la primera para el Málaga, con Larrubia ejecutando, y la segunda para el Racing de José Alberto, que se guardó la bala de Íñigo Vicente para la segunda parte y casi canta el alirón en Martiricos.

El Málaga es ahora cuarto y no aprovecha la derrota del Almería para hacerse con la tercera plaza. No podrá ascender directamente porque el Dépor ganó su partido y es de Primera. Son 70 puntos, uno más que el Burgos que es séptimo.

El Málaga CF fue un ciclón en el inicio. Los primeros veinte minutos fueron un vendaval blanquiazul, impulsado por el empuje de la grada. Un gol, dos ocasiones claras y un penalti reclamado. Todo eso produjo.

Pero lo primero fue el gol, después de cinco minutos de dominio, aculando al Racing, Puga filtró desde la derecha un balón dentro del área para Dotor. El '12' tuvo pausa para controlar y girarse para ver el panorama que tenía. Se la dio a Larrubia en el primer palo, que arregló el control defectuoso con rematando de volea y metiéndola en la esquina entre Ezkieta y el poste.

Después Joaquín eligió la gloria en lugar de cederle la pelota a Dotor para que la empujara sin portero. Chupe le había metido un balón de muchos quilates por dentro. El '9' marcó los tiempos con maestría antes de dejar a Joaquín mano.

Seguido fue Murillo el que remató un córner donde duele, abajo, pero ahí llegó Ezkieta. Los de Funes buscaron la portería cántabra sin descanso, moviendo la pelota con fluidez, haciendo daño especialmente por el lado izquierdo.

A partir de los veinte minutos el Racing encontró la fórmula de cortocircuitar al Málaga, ajustó la presión y los blanquiazules ya no estuvieron tan claros con la pelota.

Canales tuvo la primera clara de los visitantes, pero había dudas de la posición de Villalibre cuando recibió el balón. Pasada la media hora el Málaga se vio más agobiado, el juego pasó a desarrollarse más en la mitad de campo malaguista, aunque hubo tiempo para que Joaquín perdonara otro uno contra uno, este más forzado.

Andrés tuvo el empate tras plantarse en el área y quebrar a Einar, pero el remate se fue muy desviado. La primera mitad murió en el área de Alfonso Herrero. Pero el Málaga había hecho méritos para que el marcador fuese más amplio.

Larrubia celebra su gol contra el Racing de Santander LaLiga

Íñigo Vicente cambia el partido

José Alberto metió al que para muchos es el mejor jugador de Segunda División en el descanso. Íñigo Vicente entró por Suleiman. Y vaya si lo notó el Racing.

El '10' cántabro hizo diabluras arrancando desde la izquierda, fue un tormento a balón parado y también descosió al Málaga cuando apareció por la derecha.

Aunque la segunda parte arrancó con Dotor metiéndole una pelota a la carrera a Chupe. La cogió, se metió dentro del área mientras Joaquín le tiraba un desmarque y Larrubia aparecía también. Pero el '9' se la jugó y casi le sale bien. El palo impidió el segundo tanto.

Pero el Racing tuvo otra energía, fue jugando cada vez más en el campo del Málaga, que sólo podía salir a la contra o buscando a Chupe con balones largos.

Herrero salvó un disparo lejano Vicente. Luego Murillo sacó una línea una jugada de estrategia bien ejecutada por los cántabros. El Málaga tuvo una contra que desperdiciaron entre Dotor, Joaquín y Chupe.

Pero el Racing le hizo muy incómoda la segunda parte al Málaga. Funes buscó más control con Ramón por Dani Lorenzo en el 60'. No llegó ese control y sí una falta desproporcionada de Puga cerca pegada a la banda. Amarilla y gol de estrategia. Íñigo Vicente la puso rasa al borde del área, donde llegó Andrés Martín para disparar de primeras y doblarle la mano a Alfonso.

Andrés celebra el gol del Racing de Santander en La Rosaleda. LaLiga

En el 70' se igualó el choque y el Málaga no reaccionó. Los cambios de Rafa y Niño tampoco activaron al Málaga, aunque el partido se quedó sin un dueño claro como había sido el Racing.

El Málaga seguía buscando las contras, una de esas terminó en córner rematado de tijeras por Niño y Arana sacando la pelota de la línea. Lo que hizo Rafita en el descuento. Vicente activó a su equipo por la derecha y la puso atrás para Arana. Remató y Herrero la rozó. El balón se colaba y Rafita la sacó en la línea.

El partido murió con una falta en la frontal que Ochoa mandó a la barrera después de discutir con Niño quién era el lanzador. Un punto y la obligación de ganar en Zaragoza para meterse en el playoff en la última jornada. Lo que no sea eso, será hacer muchas cuentas. Pero el Málaga lo tiene en su mano.