El Málaga CF pide que no se tiren rollos de papel al campo para recibir al equipo: ¿por qué?

El estadio de La Rosaleda durante un partido del Málaga CF Málaga CF

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF ha pedido a su afición que no lance rollos de papel higiénico al campo para evitar sanciones. El club advierte que esta acción está prohibida por la normativa de LaLiga y el Reglamento de Venta de Abonos y Entradas. El Málaga está apercibido de cierre de estadio, por lo que cualquier incidente podría suponer una sanción grave. El grupo de animación Fondo Sur 1904 ha cancelado la iniciativa tras conocer la advertencia del club, aunque critica la falta de comunicación directa.

El Málaga CF teme un cierre del campo si el domingo la afición recibe al equipo cuando salga al campo para medirse al Racing de Santander tirando rollos de papel higiénico.

El club ha trasladado este mensaje a los medios de comunicación que cubren día a día la información del Málaga. La entidad de Martiricos, recurre al artículo 7.1.d de la Ley 19/2007 de la normativa de LaLiga en la sección de Ley de Transparencia que establece como condición de permanencia en el recinto deportivo "no lanzar ninguna clase de objetos", prohibición que afecta directamente a este tipo de actuaciones colectivas.

El Málaga explica que "la normativa interna de LALIGA contempla restricciones expresas sobre estos elementos. En concreto, la Circular 5 de la temporada 2021/2022 prohíbe los rollos de papel higiénico cuando puedan ser utilizados de forma colectiva o como objeto arrojadizo, al considerarlos un riesgo para la seguridad".

Además, "el Reglamento de Venta de Abonos y Entradas prohíbe introducir elementos que, aun siendo individualmente inocuos, puedan generar riesgo al agruparse dentro del recinto, citando expresamente rollos de papel higiénico, pelotas y objetos similares".

Por lo que "en el caso del Málaga CF, esta situación reviste especial gravedad, ya que el club se encuentra apercibido de cierre del estadio. Por ello, cualquier incidente derivado del lanzamiento de estos objetos podría activar dicho apercibimiento y traducirse en una sanción de cierre total o parcial de La Rosaleda".

Esta es la reacción del club a una de las iniciativas que ha preparado la afición para el partido del próximo domingo contra el Racing de Santander de la jornada 41 de Segunda División, en la que los de Funes podrían poner los dos pies en el playoff de ascenso a Primera.

El Fondo Sur 1904, pulmón de la grada de animación de La Rosaleda, convocó a los malaguistas a llevar un rollo de papel higiénico para lanzarlo cuando salte el equipo al campo el domingo.

Pero el grupo de animación ha cancelado la inciativa una vez que ha conocido el mensaje que el Málaga ha trasladado a los medios de comunicación.

📣 Comunicado oficial: Cancelación del lanzamiento de rollos de papel a la salida del equipo.



Toda la información, en la imagen adjunta. 👇 pic.twitter.com/C5zRoEOUiu — FONDO SUR 1904 (@FondoSur1904) May 19, 2026

El grupo de animación del Málaga se muestra muy crítico con el club en su comunicado, arguyendo que únicamente les ha llegado el mensaje a través de los medios de comunicación, sin que nadie de la entidad de Martiricos se haya puesto en contacto con ellos. "La grada siempre estará por encima de vuestra incompetencia".