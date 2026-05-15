AD Ceuta vs. Málaga CF, de Segunda División: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido

Los jugadores del AD Ceuta FC celebran un gol en el estadio Alfonso Murube. LaLiga

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF visita al AD Ceuta FC este sábado 16 de mayo a las 16:15 en el estadio Alfonso Murube, en la jornada 40 de Segunda División. El Málaga, cuarto con 66 puntos y en plena lucha por el ascenso, no podrá contar con Dotor ni Murillo, ambos sancionados. El partido se podrá ver en directo a través de LALIGA TV HYPERMOTION y plataformas como DAZN, Prime Video, Zeber y Finetwork. El Ceuta, ya salvado, buscará despedirse ante su afición con una buena imagen ante uno de los equipos más fuertes de la categoría.

El Málaga CF visita al AD Ceuta FC este sábado 16 de mayo a las 16:15 horas en el estadio Alfonso Murube, en un duelo de la jornada 40 de Segunda División con mucho en juego para los blanquiazules en la recta final del campeonato. El partido se podrá ver a través de las plataformas habituales que emiten la seña del LALIGA TV HYPERMOTION.

El Málaga CF afronta una salida exigente en plena pelea por los puestos altos de la clasificación. Los malaguistas son cuartos con 66 puntos y vienen de encadenar victorias importantes que les mantienen en la lucha por el ascenso. El Ceuta es undécimo con 55 puntos, salvados matemáticamente y sin opciones de llegar al playoff de ascenso.

El encuentro será dirigido por el colegiado vasco Eder Mallo Fernández, encargado de impartir justicia en un partido que apunta a tener un gran ambiente en las gradas del Alfonso Murube.

El equipo de Juanfran Funes está mostrando una gran capacidad ofensiva, liderada por Chupe, máximo goleador blanquiazul con 20 tantos.

El Málaga no podrá contar con Dotor ni Murillo, ambos sancionados. El centrocampista vio la roja directa y Murillo la quinta amarilla contra el Sporting de Gijón.

Dani Lorenzo sí estará en la convocatoria para un centro del campo en el que Brašanac tiene opciones de volver a ser titular y en el que Ramón volverá a tener minutos. Ángel Recio se perfila como central en el perfil derecho para acompañar a Einar, la primera pareja de la que tiró Funes cuando llegó al banquillo.

El rival

El conjunto caballa llega al choque con la permanencia prácticamente asegurada y con el objetivo de cerrar la temporada ante su afición dejando una buena imagen. Los de José Juan Romero han competido con personalidad durante todo el curso y quieren despedirse de su público sumando ante uno de los equipos más fuertes de la categoría.

El precedente de esta temporada favorece al Málaga, que venció 2-1 en La Rosaleda en la primera vuelta gracias a un doblete de Chupe tras remontar el tanto inicial de Kuki Zalazar.

Fecha y hora del AD Ceuta FC vs. Málaga CF de Segunda División

El duelo entre el AD Ceuta FC y el Málaga CF se disputa este sábado 16 de mayo de 2026 a las 16:15 horas en el estadio Alfonso Murube.

Dónde ver el partido AD Ceuta FC vs. Málaga CF de Segunda División

El partido de este sábado se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir online el AD Ceuta FC vs. Málaga CF de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.