Las claves

Las claves Generado con IA Chupe ha alcanzado los 24 goles con el Málaga CF, convirtiéndose en el decimotercer máximo goleador histórico del club. Con su último tanto ante el Sporting de Gijón, Chupe superó a Roberto en el ranking de goleadores del Málaga CF. El máximo goleador histórico del Málaga CF es Catanha, con 53 goles, seguido por Salva Ballesta (50) y Dely Valdés (48). Chupe iguala a Kiki Musampa y Nabil Baha, ambos con 24 goles, y aún puede seguir escalando posiciones en la tabla histórica.

Pocas veces ha tenido el Málaga CF un futbolista que supere los 20 goles por temporada. Por lo que está siendo Chupe este curso con la camiseta blanquiazul es uno de los hitos más destacados del club de Martiricos en su historia bajo la denominación de Club de Fútbol. El punta cordobés, entre la temporada pasada y esta, suma 24 con la zamarra malaguista. Ha echado a pelear su nombre con algunos nombres propios de la historia reciente.

Con el tanto frente al Sporting de Gijón, Chupe se fue hasta los 24 goles, uno más de los que marcó Roberto en sus dos temporadas con el Málaga. Una siendo canterano en Segunda División y la otra como futbolista del primer equipo en Primera RFEF, en el curso 23-24.

De esta forma, Chupe es ya el decimotercer máximo goleador histórico del Málaga CF con tan sólo una temporada como miembro del primer equipo.

Por delante de Chupe hay nombres que están en el imaginario colectivo del malaguismo desde que el club volvió a la élite del fútbol, al profesionalismo tras la desaparición del Club Deportivo.

El máximo goleador histórico del Málaga CF es Catanha, con 53 goles en dos temporadas. El brasileño anotó 26 tantos en la temporada de Segunda División y 24 en la de Primera antes de marcharse al Celta.

Por detrás está Salva Ballesta con 50 dianas repartidas en tres temporadas y media.

El siguiente en la lista con 48 es Dely Valdés, que acumuló goles en Liga, Intertoto y Copa de la UEFA. El panameño jugó tres temporadas en el Málaga.

A más distancia ya está el jugador que más veces ha vestido la camiseta del Málaga CF, Duda, con 38 tantos en largo periplo de blanquiazul.

Chupe, jugador del Málaga CF. Málaga CF

Con 37 tantos está Darío Silva, ángel y demonio para la parroquia malaguista, redimido más tarde por su marcha al Sevilla.

Basti, sólo con la denominación Málaga CF anotó 34 goles entre Segunda B y Segunda. En Primera no llegó a convertir ninguna diana con el equipo de su vida. No se tienen en cuenta en esta información los tantos anotados los dos años que el Málaga fue Atlético Malagueño y en la etapa de CD Málaga.

Antonio Hidalgo firmó un total de 29 goles, claves los de la temporada 2007-2008 que culminó con el regreso a Primera División del equipo de Juan Ramón Muñiz.

Con 27 tantos en la historia del Málaga CF hay tres jugadores: Eliseu, Santa Cruz y Salomón Rondón. Eran los días de vino y rosas de la Champions League.

E igualados con Chupe están Kiki Musampa y Nabil Baha, ambos con 24 dianas.

El delantero cordobés tiene todavía al menos tres partidos para seguir escalando posiciones en esta nómina histórica de la que va tachando nombres. El último, uno de los nombres propios del último ascenso.