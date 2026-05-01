El Málaga CF luchará contra los números para ganar en Ipurúa

Las claves

Las claves Generado con IA El Málaga CF visita al Eibar en Ipurúa tras dos derrotas seguidas y busca volver a la zona de playoff. El Eibar es el mejor local de Segunda División esta temporada, con 13 victorias, 4 empates y solo 2 derrotas en casa. El Málaga solo ha ganado una vez en Ipurúa en diez visitas, siendo esa victoria en la temporada 2015-2016. Ambos equipos están cerca en la clasificación: el Eibar es séptimo con 61 puntos, solo uno más que el Málaga.

Quedan lejos las imágenes del fútbol de barro cuyo prototipo eran los campos del norte de España. Vienen a la cabeza nombres como Las Llanas de Sestao y, especialmente, Ipurúa, el feudo del SD Eibar que el Málaga CF visita este sábado con la mente puesta en conquistar los tres puntos después de dos derrotas consecutivas. Pero la empresa es complicada.

El Eibar es el mejor local de Segunda División en la temporada 2025-2026, y el Málaga CF no gana en Ipurúa desde hace diez años, cuando estaba en Primera División. Los números no favorecen a los de Funes, que llegan en cambio con el cuchillo entre los dientes para volver a meterse en posiciones de playoff.

El conjunto adiestrado por Beñat San José ha jugado diecinueve partidos en su estadio esta temporada. Ha ganado trece, ha empatado cuatro y sólo ha perdido dos.

Es el cuarto mejor equipo de 2026 por detrás de Racing de Santander, Castellón y Málaga CF. Después de coquetear durante gran parte de la temporada con la zona baja de la tabla, el conjunto armero ha dado un estirón en la tabla para bordear posiciones de playoff de ascenso. Es séptimo con 61 puntos, uno más que el Málaga. Ha ganado ocho de los diez últimos partidos y ha empatado dos. En siete de ellos no ha encajado ningún gol.

Única victoria, en 2016

Pero no sólo hay que mirar los números de esta temporada. El Málaga ha visitado en diez ocasiones a lo largo de su historia el estadio de Ipurúa. Cuatro en Primera División. Cinco en Segunda. Y una en Copa del Rey. Tan sólo ha conseguido una victoria.

Fue en la temporada 2015-2016, cuando se impuso 1-2 a las órdenes de Javi Gracia. Juanpi y Roque Santa Cruz fueron los autores de los goles blanquiazules.

El Málaga ha empatado en cinco ocasiones en Ipurúa en Liga. También empató en el choque de Copa del Rey en la temporada 2012-2013. Sólo cuenta tres derrotas en uno de los campos más complicados del fútbol español.

El último precedente fue de la jornada 36 de la temporada pasada, con Pellicer con el agua al cuello. Murillo y Rafa remontaron el 1-0 inicial pero Nelson Monte se metió en propia puerta el empate.

Los números no son muy agoreros para el Málaga. Pero los de Funes ya han roto muchas barreras esta temporada.