La Audiencia ordena al juez que emita orden de busca y captura contra el jeque Al Thani

Las claves

Las claves Generado con IA La Audiencia Provincial de Málaga ordena al juez emitir una orden de busca y captura nacional e internacional contra el jeque Abdullah Al-Thani y sus tres hijos, propietarios del Málaga CF. La decisión responde a un recurso del Ministerio Fiscal, apoyado por la APA, tras la negativa inicial del juez a emitir la orden de detención. La Fiscalía solicita 14 años de prisión e inhabilitación para Al-Thani y sus hijos por presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos en su gestión del club. La Audiencia destaca que los acusados han mostrado desidia y han usado su residencia en el extranjero para dilatar el proceso judicial.

Un paso más en el caso Al Thani. La Audiencia Provincial de Málaga ha pedido al juez que emita una orden de busca y captura contra el jeque propietario del Málaga CF.

Se trata de una decisión de la Audiencia Provincial tras el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal, apoyado por la APA, a la decisión del juez no emitir la orden de busca y captura en un primer momento.

Según ha publicado Radio Marca y ha confirmado este periódico, es una petición de la Audiencia Provincial, a la jueza del caso. El siguiente paso será que el juez emita dicha orden contra Al Thani y sus hijos.

Esta es la parte dispositiva de la resolución de la Audiciencia Provincial: "De lo expuesto, disponemos, ESTIMAR PARCIALMENTE al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto de 9/12/2025, dictado por la Plaza nº 14 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Málaga en el Procedimiento Abreviado 15/2024, cuya resolución revocamos parcialmente, disponiendo que proceda al libramiento de orden de detención nacional e internacional (utilizando para la Internacional el formulario OED) contra los acusados RAKAN ABDULLA N.A AL THANI, NASSER ABDULLA N.A AL THANI, NAYEF ABDULLA N.A AL THANI, ABDULLA NASSER BIN ABDULLA A AL THANI en relación a los delitos objeto de acusación".

En los razonamientos jurídicos, la Audiencia destaca que los acusados han utilizado su derecho de defensa y su situación de residencia en el extranjero "con fines dilatorios y de entorpecimiento de la marcha del procedimiento, manteniendo una actitud de clara desidia a la hora de hacer valer su derecho de defensa".



Piden catorce años de cárcel

El Ministerio Fiscal ha solicitado penas de 14 años de prisión para el jeque Abdullah Al-Thani y sus tres hijos Rakan, Nasser y Nayef por los presuntos delitos de apropiación indebida, administración desleal e imposición de acuerdos abusivos durante su gestión en el Málaga CF, actualmente en Segunda División.

Para cada uno de los Al-Thani, la Fiscalía pide seis años de prisión por apropiación indebida y otros seis por administración desleal, y dos por imposición de acuerdos abusivos.

Además, la acusación pública solicita una pena de multa para hacer frente a las responsabilidades civiles en las que habrían incurrido y, en el caso de estos integrantes de la familia Al-Thani, 14 años de inhabilitación para la administración de sociedades mercantiles.

Aunque ya hay escrito de acusación fiscal desde verano del pasado año, el juzgado sigue pendiente de poder notificarlos a los implicados, así como la apertura de juicio oral.

En octubre del pasado año, la Fiscalía de Málaga se unió a la petición de uno de los letrados personados en el caso, José Carlos Aguilera, para que se dictara una orden europea de detención para el jeque y sus tres hijos porque tenían una "estrategia" de ignorar el procedimiento y no designar abogados para sustraerse a la acción de la justicia.