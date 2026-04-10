Funes tuerce el gesto con el 'caso Larrubia': "Zapatero a tus zapatos"

Las claves nuevo Generado con IA Larrubia, uno de los jugadores clave del Málaga CF, ha mostrado un rendimiento irregular en las últimas jornadas y su situación es incierta. El club ha comunicado oficialmente que Larrubia sufre molestias en el tobillo izquierdo, mientras que otras fuentes apuntan a una lesión en el escafoides que podría apartarle un mes. El entrenador Sergio Pellicer, molesto por los rumores médicos, afirmó que "zapatero a tus zapatos" y evitó dar detalles sobre el estado físico del jugador. El doctor César Ramírez, vinculado a Quirónsalud y al club, aseguró que Larrubia tiene un edema óseo y podría estar disponible para el próximo partido.

Que algo le pasa a Larrubia es evidente. En las últimas dos jornadas no se ha podido ver la versión prime que está mostrando el '10' blanquiazul durante casi toda la temporada con el Málaga CF. En Riazor llamó la atención que fuese sustituido en el minuto 75 con su equipo detrás en el marcador. En Andorra fue suplente. Pero en el club no hay versión oficial de lo que ocurre con el 'Mago de La Luz'.

"Molestias en su tobillo izquierdo" es lo más que ha llegado a decir el club del estado de salud de Larrubia. Fue en la información del segundo entrenamiento de la semana en La Rosaleda.

Pero Málaga Hoy informó de que el '10' tiene una lesión en el escafoides del pie izquierdo y se podría perder hasta un mes de competición.

Ante esa información, no ha habido ninguna respuesta desde el club. Hasta este viernes, cuando Funes, entrenador blanquiazul, compareció en la rueda de prensa previa al Málaga CF vs. Las Palmas de este sábado.

Su respuesta, más enérgica que en cualquier otra ocasión, fue contundente: "Zapatero a tus zapatos". ¿Por qué salió de esa forma Funes?

Tras la información de la lesión de Larrubia, el doctor César Ramírez hizo una especie de tournée por algunas radios malagueñas. Ramírez es experto en Cirugía General y del Aparato Digestivo, pero se presentó como coordinador de Quirónsalud para el Málaga CF, tal y como aparece en la web del club de Martiricos en la información con respecto al acuerdo firmado por ambas entidades.

Ramírez dijo que Larrubia sufría un edema óseo, y que podría estar disponible para jugar este sábado.

No es habitual que los galenos se pronuncien en ningún club desde hace años, cuando los propios médicos ofrecían ruedas de prensa. Y eso no ha sentado bien en el seno de la entidad de Martiricos.

Por eso Funes elevó el tono delante de los micrófonos. "El que entiende que lo diga y zapatero a sus zapatos. Voy a ser muy franco, lo he dicho también con otros jugadores. No es mi posición hablar de plazos y aspectos técnicos con respecto a temas médicos. Me voy a centrar en hablar de fútbol y como digo, zapatero a sus zapatos, que cada uno hable de lo que le corresponde".

Mientras tanto, lo que pasa con Larrubia es una incógnita. Este sábado habrá más luz.