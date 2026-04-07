El Málaga CF se va quedando sin magia: Larrubia se rompe el escafoides

Las claves nuevo Generado con IA David Larrubia se ha roto el escafoide del pie izquierdo y estará al menos un mes de baja. La ausencia de Larrubia se suma a la de Dani Lorenzo, otro creativo lesionado, y a la sanción de Izan Merino. El Málaga CF pierde a sus principales generadores de juego en el tramo decisivo de la temporada. Funes tendrá que buscar alternativas en jugadores como Juanpe, Ramón, Aarón Ochoa, Dorrio o Lobete.

David Larrubia se ha roto el escafoide del pie izquierdo y se perderá al menos un mes de competición con el Málaga CF.

Según ha informado Málaga Hoy, el mediapunta malagueño lleva varias jornadas jugando infiltrado y ahora el hueso ha dicho basta. El club todavía no se ha pronunciado de manera oficial.

La baja de David Larrubia se une a la de Dani Lorenzo, que también estará un mes fuera de los terrenos de juego -ya se perdió el partido contra el Deportivo de La Coruña en Riazor-.

Ambos futbolistas son las principales fuentes de creación del Málaga CF, prácticamente su manantial, y ahora, en el tramo decisivo de la temporada, tienen que parar.

El problema para Juanfran Funes es mayúsculo. Porque a estas dos bajas se une la de Izan Merino para el partido contra Las Palmas, que cumplirá sanción por cinco amarillas, y las dudas de Carlos Dotor, lesionado del hombro y que está forzando la máquina esta semana para poder jugar.

Toda la línea de creación del Málaga se ha caído en el tramo decisivo del curso, las últimas diez jornadas.

De cumplirse los pronósticos, Larrubia se perderá los choques contra Las Palmas, el Almería, el Castellón y el Eibar. Casi nada.

El '10' blanquiazul es el jugador de campo con más minutos en el Málaga CF, sólo después de Alfonso Herrero. Ha jugado los 34 partidos de liga, 33 como titular, y sólo salió desde el banquillo en Andorra el pasado Miércoles Santo, en una semana de tres partidos.

En total, ha estado sobre el césped 2877 minutos después de completar 22 partidos.

Ahora, Funes tiene que buscar alternativas con nombres como Juanpe, Ramón o Brašanac para el pivote, Aarón Ochoa para la creación, y Dorrio o Lobete para las alas. O bien la improbable irrupción de Haitam, entre algodones desde que está entrenando con normalidad en el equipo.

La apuesta para jugar con dos delanteros como Adrián Niño y Chupe es otra opción.