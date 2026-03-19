El Málaga CF apuesta por el negro de la noche de Leeds para su camiseta 'Legado' Málaga CF

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF presenta la camiseta 'Legado', inspirada en la icónica equipación negra y dorada de las temporadas 2001/02 y 2002/03. La campaña cuenta con la participación del creador de contenido IlloJuan, cuya historia personal conecta con la camiseta original y simboliza el legado futbolístico de padres a hijos. El diseño actual integra guiños visuales del universo digital y el 'gaming', uniendo la tradición del club con la cultura contemporánea. La camiseta rememora una etapa dorada del Málaga, incluyendo la victoria en la Copa Intertoto y la histórica noche europea en Leeds, reafirmando la identidad y orgullo del club.

El Málaga CF presenta ‘Legado’, una camiseta inspirada en la icónica segunda equipación negra y dorada (01/02 y 02/03). El conjunto de Martiricos lucirá esta equipación en la visita a La Rosaleda de la UD Las Palmas de la jornada 35 de Segunda

Una nueva prenda inspirada en la segunda elástica utilizada en las campañas 2001/02 y 2002/03, que rescata uno de los capítulos más emocionantes del club para volver a vestir de ilusión al malaguismo 25 años después.

La camiseta ‘Legado’, diseñada por hummel, recupera esa estética sobria, elegante y desafiante que definió a aquel Málaga sin complejos.

El negro profundo y los detalles dorados evocan la fuerza y la distinción de aquella etapa, reinterpretados ahora con una mirada contemporánea que conecta con la nueva generación de aficionados.

En ese puente entre épocas cobra un papel protagonista el creador de contenido malagueño IlloJuan, uno de los creadores de contenido más relevantes del panorama digital en el ámbito hispanohablante.

La historia del popular streamer que acompaña el lanzamiento nace de una anécdota real ocurrida en 2003.

Aquel año, Darío Silva llevó su coche a reparar a un taller mecánico en Málaga. Tras aquel encuentro casual, el mecánico decidió comprarle a su hijo la segunda equipación negra del Málaga. Ese niño hoy tiene 31 años y es IlloJuan.

La campaña convierte ese recuerdo en una poderosa metáfora: el legado que pasa de padres a hijos, el fútbol que se transmite en casa, las historias que nacen en la grada y terminan formando parte de la identidad de una ciudad.

Así, el Málaga CF logra unir en un mismo relato el pasado glorioso de la entidad, el presente de su afición y el nuevo universo del entretenimiento digital.

El diseño de la camiseta incorpora además guiños visuales inspirados en el imaginario creativo de IlloJuan, integrando símbolos que conectan la historia del club con la cultura contemporánea de internet y el ‘gaming’. Una manera innovadora de celebrar el orgullo de pertenencia a Málaga, a su gente y a su historia.

El streamer IlloJuan posa con la nueva camiseta del Málaga CF Málaga CF

De padres a hijos

Si hay una figura que representa la idea de legado malaguista, es Sebastián Fernández Reyes ‘Basti’. Ídolo de toda una generación, su nombre forma parte del patrimonio sentimental del club. Hoy, ese vínculo continúa en la figura de su hijo, Basti Jr., futbolista del Juvenil ‘A’ de División de Honor del Málaga CF. Padre e hijo, pasado y futuro, unidos por los mismos colores.

Esa imagen resume el espíritu de ‘Legado’: un padre que fue ídolo, un hijo que sigue su camino, una camiseta que une generaciones. Más que una prenda deportiva, la flamante equipación de hummel representa una declaración de principios. Es memoria, orgullo, continuidad e historia.

El Málaga puede cambiar de etapas, de jugadores o de escenarios, pero hay algo que permanece intacto: la fidelidad a su identidad y a su gente. Es un legado que nunca se pierde y un club que jamás olvida quién es.

Un legado deportivo inolvidable

Aquella camiseta negra con ribetes dorados quedó grabada en la memoria colectiva de la afición como la piel de un equipo que creció sin complejos, que se consolidó entre la élite del fútbol español y que comenzó a escribir sus primeras páginas memorables en Europa.

Bajo la dirección del inolvidable Joaquín Peiró, el Málaga moderno encontró una identidad competitiva que, sobre el césped, fue liderada por una delantera legendaria: la “Doble D” formada por Darío Silva y Dely Valdés. Dos futbolistas que encarnaron la ambición de un equipo que hizo historia con su fútbol atrevido y su mentalidad ganadora.

La Copa Intertoto de la UEFA, en 2002, fue un gran triunfo continental que abrió las puertas de la Copa de la UEFA y dio paso a una de las aventuras internacionales más emocionantes vividas por el Málaga.

Aquella campaña 02/03 culminó con una histórica presencia en los cuartos de final, convirtiendo al Málaga CF en el primer equipo andaluz en llegar a tan altas instancias en el panorama europeo.

En su andar por aquella edición de la UEFA, el Málaga protagonizó una noche histórica en el estadio Elland Road de Leeds, eliminando a los ingleses con dos goles de Dely Valdés.