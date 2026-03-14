Málaga CF vs. SD Huesca, de Segunda División: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido

Aficionados del Málaga CF en el estadio de La Rosaleda Málaga CF

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF recibe al SD Huesca este domingo 15 de marzo de 2026 a las 18:30 horas en La Rosaleda por la jornada 30 de Segunda División. El Málaga, sexto con 48 puntos, busca afianzar su plaza de playoff y asegurar la permanencia matemática con una victoria ante un Huesca que ocupa zona de descenso. Funes recupera a Puga tras sanción, pero no contará con Víctor García, expulsado en la última jornada. El partido podrá verse en LALIGA TV Hypermotion y en plataformas como DAZN, Prime Video, Movistar, Orange y otras.

El Málaga CF recibe este domingo a partir de las 18:30 horas al SD Huesca en el estadio de La Rosaleda en un partido de la jornada 30 de Segunda División después de dejar escapar dos puntos contra el Real Valladolid en la jornada anterior.

El partido podrá verse a través de las plataformas de pago que emiten la señal de LALIGA TV HYPERMOTION.

El cuadro malaguista, sexto clasificado con 48 puntos en playoff de ascenso antes del inicio de la presente fecha liguera, se enfrenta a un conjunto aragonés que ocupa posiciones de descenso con 31 puntos en su casillero.

Carlos Dotor, jugador del Málaga CF: "Vine para volver a sentirme jugador y lo estoy consiguiendo" El Málaga llega a la segunda cita consecutiva que tiene en La Rosaleda con la intención de sumar tres puntos y alcanzar los 51, que le darían la permanencia matemática y además lo mantendrían en posiciones de playoff. Funes recupera a Puga tras cumplir sanción por acumulación de amarillas y podrá volver a su defensa habitual de los últimos partidos, con Rafita por la banda izquierda, donde no podrá estar Víctor García tras su expulsión. El rival

El Huesca de Jon Pérez Bolo es 19.º en la clasificación y suma uno de los últimos nueve puntos en juego.

Es el peor visitante de la categoría, sólo ha sumado ocho puntos con dos victorias y dos empates.

Aunque en la ida fue uno de los equipos que empezó a complicarle la trayectoria a Sergio Pellicer en el banquillo del Málaga CF con una victoria en el minuto 94 en El Alcoraz. El juego a balón parado es su principal peligro.

No será, por tanto, el mejor rival para el Málaga de Funes, que todos los puntos que se ha dejado en el camino han sido con rivales en situación complicada.

Fecha y hora del Málaga CF vs. SD Huesca de Segunda División

El duelo entre el Málaga CF y el SD Huesca se disputa este domingo 15 de marzo de 2026 a las 18:30 horas en el estadio de La Rosaleda.

Dónde ver el partido Málaga CF vs. SD Huesca de Segunda División

El partido de este domingo se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir online el Málaga CF vs. SD Huesca de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.