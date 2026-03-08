Víctor García asume su error tras la roja ante el Valladolid: "Haré todo lo posible para que no vuelva a ocurrir"

Las claves nuevo Generado con IA Víctor García, jugador del Málaga, se disculpó públicamente tras ser expulsado con roja directa ante el Valladolid. La expulsión de Víctor ocurrió en el minuto 56 por una dura entrada a Iván Alejo, dejando al Málaga con diez jugadores más de media hora. El Málaga ganaba 3-1 antes de la expulsión, pero el Valladolid aprovechó la superioridad numérica para empatar el partido 3-3. Víctor García asumió su error y prometió hacer todo lo posible para que una situación similar no vuelva a repetirse.

El jugador del Málaga Víctor García ha querido disculparse ante la afición malaguista por su expulsión en el encuentro de ayer sábado ante el Valladolid, que condicionó de manera clara el resultado final. De ir ganando 3-1 al definitivo 3-3.

Consciente de la gravedad de su acción, el lateral ha tratado de mostrar su arrepentimiento con un mensaje colgado en sus redes sociales y, especialmente, pensado para la grada.

Su expulsión, como consecuencia de una dura entrada en el minuto 56, hizo que un encuentro muy encarrilado ante el Real Valladolid, quedase alterado.

Víctor García, que regresaba al once tras varias semanas fuera, propinó una patada por detrás al ex malaguista Iván Alejo, acción que el colegiado castigó con roja directa por uso de fuerza excesiva.

La expulsión dejó al Málaga con diez durante más de media hora y dio aire a un Valladolid que aprovechó la superioridad numérica para volcarse sobre la portería de Alfonso Herrero.

"Malaguistas, me gustaría pediros perdón. A mis compañeros, al cuerpo técnico y, por supuesto, a vosotros, la afición", dice el inicio del mensaje, en el que justifica su acción, que asegura no le representa, en un "exceso de ímpetu".

"Siento mucho haber dejado a mis compañeros con uno menos y les agradezco el enorme esfuerzo que hicieron hasta el final", añade, asumiendo su "error" y mostrando un compromiso "máximo" con el club y el grupo. "Haré todo lo posible para que algo así no vuelva a ocurrir", apostilla.

La salida de Víctor animó a los pucelanos a ir adelante y acechar la portería malaguista. Primero recortaron con un gol a balón parado y terminaron rescatando un punto en el tiempo añadido.