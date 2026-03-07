3-3 | Un Málaga con diez muchos minutos deja escapar dos puntos contra el Valladolid

El balón se cuela en la portería de Alfonso Herrero en el Málaga CF 3-3 Real Valladolid de Segunda División. LaLiga

El Málaga CF no dormirá en ascenso directo. Un cable pelado de Víctor García le complicó una noche al conjunto de Funes en la que todo le estaba saliendo de cara. Del 3-1 se pasó al 3-3 y gracias frente a un Valladolid que se revolvió contra un 2-0 en el arranque para apretarle a los blanquiazules y quitarle dos puntos.

La puesta en escena fue para hablarle de usted Málaga. Veinte minutos de ordeno y mando, con dos goles y perdonando el tercero. Pero el empuje vallisoletano obtuvo premio en la última acción antes del descanso y puso un luminoso más acorde a lo visto en el césped.

Lo que ocurrió tras el gol de Chupe (doce dianas ya), con un equipo inexplicablemente desquiciado por el exmalaguista Iván Alejo, Funes incluido, es para que la caseta reflexione. Por mucho que la grada considere archienemigo a un rival, los profesionales deben mantener la cabeza fría y sacar los pies del tiesto como hizo Víctor García, señalado en su vuelta al once cuando estaba cuajando una buena noche.

Tampoco se firman los 50 puntos, aunque terminarán llegando más pronto que tarde. Puede ser el próximo sábado en La Rosaleda.

Funes apostó por la solución más natural para suplir la baja de Puga. Situó a Rafita en la derecha y a Víctor García en la izquierda, Joaquín regresó al once.

El Málaga CF salió con una personalidad arrolladora en el arranque del partido. Movió la pelota rápido, le corría a todos los jugadores, pisaba el área visitante y aledaños con facilidad, robó rápido en el centro del campo.

Y el partido empezó a ponerse cuesta abajo pronto. El juez de línea advirtió a Alejandro Morilla que Gulherme, portero pucelano, derribó a Chupe cuando el punta cordobés se anticipó a un rechace. Penalti sin revisión en la pantalla y el '9' esta vez la mandó para dentro, aseguró al centro de la portería.

Era el minuto 11, y antes el Málaga ya había merodeado el gol.

En la siguiente, Larrubia agarró el balón delante del banquillo, Clerc lo agarró de todas las maneras posibles pero el '10' se zafó y logró llegar a la frontal para sacar un disparo que rebotó en un defensa. La pelota se fue a la derecha por donde apareció Dotor, que controló y la mandó para dentro fusilando a Guilherme.

Una locura de inicio de partido para los de Funes, que sufrieron con una secuencia de córners en contra en los que Chuki puso a trabajar a Alfonso.

Murillo, con exceso de confianza en varias acciones consecutivas, le dio alas a los pucelanos. Pero el Málaga se zafó del empuje visitante para volver a tener alguna clara. Joaquín jugó al gato y al ratón con Alejo para ganarle la espalda y recoger un gran pase de Montero.

El '11' se hizo un lío en el área y perdonó el tercero. La tuvo otra vez con disparo lejano que puso en aprietos a Guilherme.

Pero el tramo final fue claramente visitante. El Valladolid asfixió a los de Funes, no les dejó circular la pelota y lo aculó en los últimos minutos. Chuki fue un tormento, apareció por todos sitios. El Valladolid llegó por los lados y la pelota se paseó varias veces por el área.

Un susto en la grada propició un leve parón pero seis minutos de descuento. En el 51', Peter Federico se metió a trompicones en la guarida de Alfonso Herrero y lo batió por abajo con la zurda. Un resultado ajustado a la realidad, con un Málaga sometido en los últimos minutos.

Carlos Dotor celebra su primer gol con el Málaga CF en el partido contra el Real Valladolid en La Rosaleda. LaLiga

El tercero y roja directa a Víctor

Funes retiró a Montero con amarilla en el descanso y entró Recio. Al Málaga le volvió a salir cara a las primeras de cambio. Víctor García botó una falta desde la esquina derecha del área vallisoletana y Chupe metió la puntera para mandarla dentro.

El árbitro la anuló a instancias del juez del línea, pero el VAR lo corrigió. Era posición legal evidente.

Pero la noche empezó a torcerse. Iván Alejo tenía a la grada en contra y eso contagió, para mal, a los blanquiazules.

En el 56', sin venir a cuento, Víctor García le arreó una patada por detrás a la altura de la rodilla al exmalaguista y vio la roja directa. Fue la cruz para el Málaga, que no fue capaz de jugar con diez.

Al contrario, siguió corriendo riesgos con la pelota. Eso le llevó a perder balones y hacer infinidad de faltas al borde del área. Y por ahí se fugó la noche. La roja llegó en el minuto 56'.

El Valladolid comenzó el asedio y Chupe, después de dos goles, tuvo su minuto horrible. Primero hizo una falta al borde del área llegando tarde y luego se metió el segundo visitante en propia puerta.

Chuki, un consumadísimo especialista, no sacó una falta mal en toda la noche. Siempre que tuvo un golpe franco, puso en apuros a Alfonso.

Chupe celebra un gol con el Málaga CF en La Rosaleda LaLiga

El Málaga paró el golpe, logró sostener al Valladolid tras la tormenta desencadenada por la expulsión y se fue creciendo en la defensa. Eso sí, no salía de su campo.

Funes había recompuesto el equipo con Gabilondo en la derecha y Rafita y en la izquierda. Luego metió piernas frescas con Adrián Niño y Rafa.

Seguían cayendo faltas y tarjetas, hasta que cayó Alfonso Herrero tras un choque cuando salió a despejar una falta. Con ese parón, el alargue fue de ocho minutos.

Uno necesitó el Valladolid para empatar. Latasa, en una otra falta cerrada desde la derecha, con la amarilla correspondiente para Juanpe, metió para dentro otro regalo con Chuki, que volvió a ponerla con música.

Marcos Andre se llevó por delante a Alfonso Herrero y con cinco minutos más de descuento y el partido llegó hasta el ciento y pico. No tuvo opción el Málaga de buscar la épica, con algún escarceo de Rafa llegando al borde del área.

Pero la noche iba para dormir en ascenso directo. Hay que conformarse con hacerlo en playoff.