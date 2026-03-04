Dani Lorenzo extiende su contrato con el Málaga CF hasta 2028 con opción a una temporada más Málaga CF

Las claves nuevo Generado con IA Dani Lorenzo renueva su contrato con el Málaga CF hasta 2028, con opción a una temporada adicional. El jugador marbellí es un pilar del equipo tras superar una lesión de pubis que lo apartó gran parte de la temporada pasada. Lorenzo acumula 25 partidos esta temporada, 22 de ellos como titular, y ha marcado tres goles. La renovación forma parte del plan del club para fortalecer el modelo de cantera, sumándose a otras recientes como las de David Larrubia y Ángel Recio.

Continúa el plan trazado por Loren Juarros para fortalecer el modelo de jugadores de cantera en el Málaga CF. El último capítulo, la renovación de Dani Lorenzo, que extiende su vinculación con el Málaga CF hasta 2028 con opción a una temporada más.

Así lo anunció el club blanquiazul de manera oficial, por lo que Lorenzo amplía un contrato que finalizaba en 2027 y mejora su estatus en la primera plantilla del Málaga CF.

El jugador marbellí se une a la lista de renovaciones que está habiendo a lo largo de la temporada. En su caso, firma hasta 2028 como hizo David Larrubia. Aarón Ochoa o, recientemente, Ángel Recio lo han hecho hasta 2029.

Dani Lorenzo es uno de los pilares del equipo de Juanfran Funes, el director de orquesta del equipo una vez superada la lesión de pubis que lo tuvo fuera prácticamente toda la temporada pasada.

El '22' encadena titularidades tanto con Pellicer como con Funes y esta temporada ya suma tres goles en su casillero. Ha jugado 25 partidos, 22 de ellos como titular.

Dani Lorenzo debutó con el primer equipo al final de temporada 2021-2022 de la mano de José Alberto, que lo utilizó en tres partidos antes de ser destituido.

En su etapa formativa Dani Lorenzo alternó la cantera malaguista y un período en la del Real Madrid CF (2017-21), regresando al Málaga CF en la referida 21/22 en las filas del Juvenil ‘A’.

Pablo Guede recurrió de nuevo a él en Tenerife, en la jornada 40, en un choque que fue decisivo para la permanencia de ese año. Al curso siguiente continuó con ficha del filial y cuando Pepe Mel le dio la titularidad en la primera victoria del técnico madrileño el club decidió mandarlo cedido al Mérida, donde brilló junto a Larrubia.

En la temporada de Primera RFEF fue una pieza clave para el conjunto de Pellicer, jugando de enganche por delante de Manu Molina y Genaro y por detrás de Roberto. De hecho, fue titular en los cuatro partidos del playoff de ascenso a Segunda y determinante en la vuelta contra el Celta B en La Rosaleda.

El curso pasado no pudo participar durante gran parte de la temporada debido a una lesión en el pubis que lo tuvo fuera desde el mes de noviembre. Sólo pudo jugar doce partidos antes de pasar por el quirófano.

Ahora, siendo uno de los buques insignia de este proyecto de cantera, renueva hasta 2028 con opción a una temporada más por objetivos.