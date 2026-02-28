Granada CF 0-1 Málaga CF, la victoria de los magos

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF venció 0-1 al Granada CF en Los Cármenes con un gol de Larrubia en el minuto 86. El equipo dirigido por Funes se mantiene en puestos de playoff de ascenso a Primera División tras alcanzar los 47 puntos. Un triple cambio realizado por Funes en la segunda parte resultó decisivo para el desenlace favorable al Málaga. El Málaga dominó la segunda mitad y rompió su mala racha como visitante, celebrando la victoria en el Día de Andalucía.

Inventó Aarón Ochoa y Larrubia, esta vez menos ortodoxo, ajustició. Así se gestó la victoria del Málaga CF en Los Cármenes contra el Granada CF, en el minuto 86, tras un monólogo de los Funes en la segunda mitad. Nada asusta a este equipo, que tras dos derrotas como forastero, zarandeó al cuadro de Pacheta para fulminarlo casi en el último suspiro.

El Málaga se eleva hasta los 47 puntos y dormirá una semana más en posiciones de playoff de ascenso a Primera, que empieza a ser la letanía de todas las semanas.

Funes le dio un impulso a su equipo desde el banquillo con un triple cambio que se antojó decisivo, aunque fue una versión coral de los blanquiazules, con muchos jugadores a un nivel alto, y que además le quitan el maleficio a la tercera equipación, la negra con la franja horizontal verde y morada, la de la bandera de Málaga, en el día de Andalucía.

El técnico de Loja, que apostó por un cambio de outfit con americana y camiseta blanca, sorprendió con la inclusión de Lobete por Joaquín, pero el vasco le dio la razón con una buena primera parte, siendo protagonista. Montero ocupó el lugar de Galilea y el resto, los mismos.

Nada más arrancar y sacar de centro llegó la primera ocasión... para el Granada. Arnaiz la tuvo de cabeza a los 30 segundos. Pero el Málaga respondió bien con una ocasión de Lobete que sacó Luca Zidane. Puga le filtró la pelota al área y el Lobo llegó tras una diagonal para rematar.

Tras el intercambio de golpes inicial, el Granada fue desarmando al Málaga durante los primeros veinte minutos. Diocou fue un tormento para Puga, al que le sacó la amarilla, y el Granada sabía cómo cerrarle el grifo al Málaga.

Herrero apostó por el balón largo y a la media hora el Málaga pudo sacar petróleo. Manu Lama se durmió, Lobete punteó el balón y Chupe se anticipó dentro del área. Lama llegó tarde y lo derribó. El '9' blanquiazul le pegó con todo, pero la pelota se estrelló en el larguero. Otro penalti al limbo.

A partir de ahí, el Málaga supo encontrar al Dani Lorenzo, perseguido en los primeros minutos por Izan González y después siempre libre en la medular para recibir y girarse.

Así llegó otra ocasión blanquiazul. Lorenzo recibió y se la entregó a Lobete, que se metió para dentro y sacó un zapatazo que obligó a Luca Zidane a utilizar los muelles para mandarla a córner.

Así llegó varias veces más el Málaga hasta el descanso, pero no pudo abrir el marcador.

Los jugadores del Málaga CF celebran el gol de su equipo en Los Cármenes. LaLiga

Monólogo tras el descanso culminado por Larrubia

No está del todo claro si tras el descanso el Granada decidió abandonar la presión tan arriba o es que directamente no tuvo piernas. Pero el Málaga le pasó por encima de principio a fin, aunque paradójicamente, fueron los locales los que pudieron adelantarse antes de que Ochoa cogiese la varita mágica. Pero hasta ahí hay que llegar todavía.

El Málaga movió la pelota por todo el frente de ataque, aunque no pudo culminar. Le faltó veneno en los metros finales.

Murillo fue un mariscal ordenando el juego desde atrás, Izan siempre estuvo donde tenía que estar. Y Dani Lorenzo dirigió el juego a un lado y a otro. Dotor aparecía por todos los lados. Ya no sorprende el rendimiento de Rafita.

El que menos apareció fue Larrubia, que se guardó la munición para el final.

Pero en mitad de ese dominio del Málaga llegaron dos ocasiones para el Granada que pudieron haber cambiado el guion.

Primero, Dani Lorenzo se recreó rodeado de tres contrarios dentro de su área y sólo un resbalón de Sola impidió el gol del Granada.

En la siguiente jugada, Loderas llegó como una exhalación por la izquierda y la puso al punto de penalti, donde apareció Trigueros como un avión para conectar un remate a bocajarro que puso a prueba los muelles de Alfonso. Otro milagro. Tiene ya varios acumulados en su carrera por la santidad blanquiazul.

Funes frenó este chaparrón con un triple cambio que le supo a gloria a los suyos. Niño, Ochoa y Rafa por Chupe, Izan Merino y Dotor. Antes entró Dorrio por Lobete,

Rafa empezó a imponerse en la medular, Niño a molestar a la defensa y Ochoa a revolotear por cualquier rincón para asociarse con el resto.

Hasta cuando el Granada pudo ganar metros y obligó a Montero a sacarla en largo. Niño se anticipó en el centro del campo y con la puntera se la dejó a Ochoa. Que tenía tiempo y pista por delante, mientras Larrubia corría a su lado por la derecha.

El fino canterano esperó el momento exacto para darle el balón al '10' por dentro. Un pase que vale mucho dinero.

Larrubia remató de primeras con la derecha y Luca Zidane la paró pero la pelota le quedó atrás. Con la inercia, el de La Luz la mandó para dentro con su pierna mala. Qué más da. También vale para que la Andalucía blanquiazul festeje en este 28-F.

Son 47 puntos y licencia para soñar por todo. El Málaga va muy en serio.