Málaga CF: Joaquín cierra el círculo cinco años después

Joaquín celebra su gol en el Málaga CF vs. Albacete Balompié de Segunda División en La Rosaleda. Málaga CF

Joaquín le dio la victoria al Málaga CF este domingo contra el Albacete en La Rosaleda. De momento, está siendo profeta en su tierra y no eligió una fecha cualquiera para marcar el gol del triunfo. Hacía cinco años justos que no celebraba con la blanquiazul.

El extremo de Miraflores de los Ángeles fue el último en pasar por la sala de prensa Juan Cortés de La Rosaleda. Entró y se sentó en la silla, prácticamente retrepado, feliz pero con la tranquilidad del deber cumplido, algo reflexivo.

Es su primer gol esta temporada, en su segunda etapa con el equipo de su tierra, de su ciudad, del estadio al lado de su barrio, al que seguramente iba de niño antes de irse para formarse en la cantera del Atlético de Madrid.

Y el tanto llegó el 22 de febrero de 2026, cinco años y un día después de su último gol de blanquiazul. "La principal diferencia eran las gradas, que no había nadie. Para mí es una explosión de felicidad. Mi primer gol fue el 21 de febrero de 2021 y hoy tenía la esperanza de meter también", explicó tras el choque.

Antes del gol tuvo una ocasión muy clara en la primera mitad, pero tras una cabalgada en la que Chupe lo puso a correr para encarar a Lizoain, un mal último control no le dejó la pelota franca para el remate y falló.

Diez minutos después de la reanudación hizo diana tras el regalo que le puso Rafita prácticamente al punto de penalti. La mandó arriba con el interior del pie derecho, alejando la pelota del portero del Albacete.

Joaquín mostró su felicidad por el tanto pero dejó claro que no había ninguna obsesión por el gol. "Soy atacante y me gusta marcar, pero lo principal es que gane el equipo y así me voy feliz yo. Hoy me voy doblemente feliz porque marqué y ganamos, y hay que continuar con esta línea".

El extremo malagueño inició este verano su segunda etapa en el Málaga CF después de la temporada 2020-2021, en la jugó como cedido en Martiricos. Fue el año de la pandemia por el Covid-19, con las gradas vacías.

Entonces, convenció al malaguismo, y ahora está demostrando que las segundas oportunidades sí pueden ser buenas, porque es uno de los fijos de Juanfran Funes.

Joaquín durante el Málaga CF vs. Albacete Balompié de Segunda División Málaga CF

Esta temporada ha sido titular en dieciocho ocasiones, acumula dos asistencias y un gol, pero su rendimiento va más allá de sus números.

Más allá del gol y la victoria, Joaquín se mostró prudente, pero con su gol, asistencias y cabalgadas por la banda izquierda está acercando al Málaga CF a soñar con el ascenso a Primera.