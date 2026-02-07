Málaga CF vs. Cultural Leonesa, de Segunda División: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF se enfrenta a la Cultural Leonesa este domingo 8 de febrero de 2026 a las 21:00 horas en el estadio La Rosaleda. El equipo malagueño es sexto con 38 puntos y busca mantenerse en puestos de playoff de ascenso, mientras que la Cultural Leonesa es vigésima con 25 puntos, en zona de descenso. Funes recupera para el partido a Dotor, Murillo y Julen Lobete, quienes vuelven tras sanción y lesión respectivamente. El partido será arbitrado por Alonso de Ena y podrá verse en las plataformas que emiten LALIGA TV HYPERMOTION, como Movistar, DAZN, Prime Video, entre otras.

El Málaga CF se enfrenta a la Cultural y Deportiva Leonesa, en el estadio La Rosaleda, en la 25ª jornada liguera. El encuentro se disputará mañana domingo a las 21:00 horas.

El partido podrá verse a través de las plataformas de pago que emiten la señal de LALIGA TV HYPERMOTION.

El cuadro malaguista, 6º con 38 puntos en puestos de playoff de ascenso, se mide a un conjunto leonés situado en la 20ª posición clasificatoria, en plazas de descenso, con 25 puntos. El colegiado Alonso de Ena arbitrará el #MálagaCultural. Zaragozano, de 33 años, cumple con la actual su primera campaña en la categoría de plata. Esta 25/26 ha dirigido en dos ocasiones al Málaga CF (1-0 victoria en casa ante la Real Sociedad 'B' y 1-1 empate a domicilio en Valladolid). Al frente del VAR estará el cántabro José Antonio López.

Málaga CF | Los once pretorianos de Funes El Málaga al choque tras la primera derrota de la era Funes al frente del banquillo blanquiazul en el campo del Mirandés, colista de la categoría. Los malaguistas arrancaron la jornada en posiciones de playoff, y ahí aspiran a mantenerse en un partido en La Rosaleda en el que la copiosa lluvia de estos días en la provincia parece que dará una tregua. Funes recupera para este partido a Dotor y Murillo tras cumplir sanción por acumulación de amarillas y a Julen Lobete, recuperado de sus molestias. El rival

La Cultural Leonesa lleva varios días concentrada en Marbella para afrontar este choque que le ayude a salir de las posiciones bajas de la tabla, ya que es tercero por la cola con 25 puntos.

Aunque no se puede relajar el Málaga, porque el equipo del 'Cuco' Ziganda ha conquistado 16 de esos 25 puntos lejos del Reino de León.

La Cultural fue precisamente el equipo que puso la puntilla a la etapa de Sergio Pellicer en el banquillo del Málaga CF, ya que la derrota de la primera vuelta en el Reino de León le costó el puesto al de Nules.

Carlos Fernández remata a portería durante el Mirandés vs. Málaga CF de Segunda División LaLiga

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir online el Málaga CF vs. Cultural Leonesa de Segunda División

