El Málaga CF vive una semana de cambios para afianzarse en el playoff

Todos los focos están puesto en el Málaga CF. No hace falta de decir que es el equipo del momento en Segunda División y que la labor de Funes está traspasando Las Pedrizas. Ha llevado al conjunto blanquiazul de los puestos de descenso a la tercera plaza, a un punto del segundo.

Tiene por delante un mes de febrero con un calendario sobre el papel favorable, con el que es posible seguir aumentando la cosecha, y la exigencia, viendo el rendimiento del equipo, aumenta.

La nueva cita será contra el último clasificado, el CD Mirandés en Anduva, el rival con el que arrancó la era Funes en el Málaga. Y tendrá que afrontar varias novedades durante la semana para preparar el partido.

Nueve días entre partido y partido

El Málaga CF jugó su partido el viernes 23 de enero inaugurando la jornada 23 de Segunda División. y no volverá a jugar hasta el lunes 2 de febrero, cerrando la jornada 24.

Por tanto, Funes tiene hasta nueve días para preparar el partido, algo con lo que no ha contado hasta ahora. Tendrá que medir el descanso que le da a los jugadores. De hecho, tuvieron el fin de semana libre, sábado y domingo, y tras dos entrenamientos este miércoles vuelven a tener descanso.

Además, el Málaga prepará el choque en la ciudad deportiva del Athletic Club en Bilbao, Lezama, por la complicada logística del viaje a Miranda, según explicó el delegado del equipo, Raúl Iznata, en 101 TV.

Dos cambios obligados

Durante el partido contra el Burgos, Murillo y Carlos Dotor vieron la quinta tarjeta amarilla y no podrán jugar en Anduva contra el Mirandés.

Funes, con un once tipo prácticamente desde que llegó con las variaciones arriba entre Joaquín y Adrián Niño, tiene que elegir dos relevos para su alineación.

Para suplir a Murillo las apuestas apunta a Ángel Recio, titular con Funes hasta que cayó lesionado. En cambio, para Dotor hay más dudas, con Rafa o Juanpe como principales para alternativas. El centrocampista del filial ha sido siempre el primer elegido en los cambios durante los partidos.

Condición clara de favorito

El Málaga ha ido en una dirección ascendente desde la llegada de Funes y siempre se ha estado a la expectativa de lo que podría ocurrir, porque en la mayoría de partidos dirigidos por el técnico de Loja el equipo se ha medido a rivales en las mismas condiciones en la clasificación.

Pero ahora, encaramado a la tercera posición, visita al colista después de seis victorias consecutivas. El Málaga tendrá que perder en algún momento, pero precisamente el próximo lunes supondría un chasco por la situación de ambos equipos.

El Mirandés va ya por el tercer entrenador y lleva prácticamente toda la temporada en el pozo, por lo que el Málaga es claro favorito. Una prueba más para el equipo de Funes, saber jugar con esa condición.