0-1 | El Málaga gana en Córdoba y se mete en el playoff

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF ganó 0-1 al Córdoba en un partido muy sufrido, logrando su quinta victoria consecutiva y entrando en puestos de playoff. El único gol del encuentro lo marcó Larrubia en la primera mitad, tras una jugada con Chupe y un rebote en la defensa. El Córdoba presionó intensamente y dominó la segunda parte, pero el Málaga resistió gracias a intervenciones clave de Rafita, Niño y Alfonso. El partido estuvo marcado por la dificultad del Málaga para controlar el balón y por el homenaje al accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, Córdoba.

La quinta victoria consecutiva del Málaga CF llegó con tintes de luto por el accidente ferroviario acaecido en Adamuz, Córdoba. La fiesta, evidentemente no puede ser completa a pesar del 0-1 a favor de los de Funes, que se meten en playoff gracias a un tanto de Larrubia en la primera mitad y mucho sufrimiento en la segunda.

Al este nuevo Málaga de Funes le faltaba ganar con sufrimiento y también sin merecerlo. Desbloqueado. Como desbloqueado queda el Córdoba de Iván Ania, al que Pellicer fue incapaz de echarle el guante durante cinco enfrentamientos.

Pero a este Málaga nada se le resiste de momento, que se planta con 35 puntos en posiciones de fase de ascenso.

Funes cambió el dibujo a un 1-4-4-2 con Niño y Chupe en punta y Dani Lorenzo cayendo a la izquierda a la hora de defender. Que es lo que tuvo que hacer el Málaga durante muchos minutos del partido, con matrícula de honor para Rafita en el lateral izquierdo.

El Córdoba entró al partido con una presión muy agresiva arriba, y al Málaga le costó tener la pelota.

Los de Iván Ania hicieron daño llegando por la izquierda, mientras que Carrecedo también castigó por la derecha.

Poco a poco el Málaga pudo ir saliendo de la cueva, alejando al Córdoba de su área, pero no se hacía con la pelota. Era el partido incómodo que vaticinó Funes.

El Málaga acumuló algunas llegadas por la derecha con Puga como protagonista. Aunque la más clara llegó con Rafita por la izquierda, que tras una pared con Chupe se metió en el área y eligió el disparo que se le fue alto.

Hasta que a la media hora Larrubia le ganó la partida a Sintes en un balón largo que mandó Chupe y rebotó en un defensa. El '10' se coló en el área y remató al palo corto de Iker Álvarez para adelantar a los malaguistas.

A partir del gol se igualaron las fuerzas y el Málaga no sufrió hasta el descanso.

Chupe durante una acción del Córdoba CF vs. Málaga CF LaLiga

Encerrados durante toda la segunda parte

No hubo color tras el descanso. El Córdoba volcó el campo y el Málaga sólo pudo sacar agua. Tuvo un tramo de mucho sufrimiento, con los locales acumulando córners.

Son minutos reprochables al Málaga. Con rival de tu mismo nivel encerrándote durante tantos minutos y tú siendo incapaz de hacerte con el balón. Pero ahí fueron creciendo hombres como Rafita, o Izan Merino por delante de la defensa.

En uno de esos córners Niño sacó la pelota debajo de los palos tras un remate de Isma Ruiz sólo dentro del área.

Más tarde Alfonso sacó la punta de la bota para evitar el tanto del pichichi local Fuentes, que aprovechó un error de cálculo de Recio y se plantó delante del meta toledano pero algo escorado.

La otra ocasión clara del Córdoba llegó en otro córner que Alfonso sacó en el primer palo como pudo.

El Málaga sólo pudo conectar algunas contras que no terminó de resolver. Pero en los últimos minutos consiguió alejar al Córdoba del área de Herrero gracias a las piernas frescas que introdujo Funes en el césped.

Hasta que Muñiz Muñoz pitó el final y se desató la fiesta malaguista en el estadio. Fuera, las noticias cada vez eran peores.