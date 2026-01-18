-
-
Córdoba CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: Quinta victoria consecutiva del Málaga (0-1)
Sufrió mucho el Málaga en la segunda parte. Pero se queda, una semana más, con los tres puntos. Funes no conoce la derrota y su equipo está en posiciones de playoff.
-
Córdoba CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: FINAL 0-1
Se acabó. QUINTA VICTORIA CONSECUTIVA DEL MÁLAGA.
-
95' Balón para Alfonso y Einar en el suelo. Gana segundos el Málaga.
-
94' La sacó Herrero de nuevo. Iba muy cerrado el balón y la sacó Alfonso en el primer palo.
-
93' Córner a favor del Córdoba. La puso Kevin y despejó Einar.
-
92' Córner a favor del Málaga. Ahora ha ganado piernas con los cambios y aleja más al Córdoba del área de Alfonso.
-
90' Seis minutos de descuento.
89' Remate trastabillado de Izan, que ha adelantado su posición ahora por Rafa.
87' SALVA EL EMPATE HERRERO. Carrera por la izquierda de Fuentes tras un fallo de cálculo de Recio. Se plantó solo algo escorado y Herrero sacó el pie izquierdo.
-
85' Triple cambio en el Málaga. Entran Ochoa, Jauregui y Recio y se marchan Dani Lorenzo, Chupe y Puga.
85' Disparo alto de Kevin.
84' Imperdonable ahora lo de Chupe, que se quedó con la pelota dentro de su área y le robó el Córdoba. Puga despejó con la coronilla en el segundo palo.
83' Y ahora Dani Lorenzo falla el último pase a Chupe.
82' Se la jugó Joaquín y disparó sin fuerza. Egoísta ahora el extremo.
-
81' Entra Rafa en el Málaga y se marcha Dotor. Y en el Córdoba entra Kevin y además Guardiola. Tiene toda la artillería en el campo Iván Ania.
-
80' Continúa atacando el Córdoba sin descanso. Es totalmente incapaz el Málaga de tener la pelota. Muy mal ahora los de Funes. No se puede estar tantos minutos sin ser capaz de tocar la pelota.
76' Pudo salir por fin el Málaga a la contra y Joaquín sacó un córner. Se lió Einar en el final de la jugada dentro del área.
-
75' El Málaga no tiene la pelota. El Córdoba lo intenta y llega por ambos lados.
74' Otro córner que saca Murillo. El Málaga está embotellado. Es incapaz de salir.
73' CAMBIO en el Málaga. Entró Joaquín y se marchó Adrián Niño.
71' Otro remate con peligro. Antes, el que sacó debajo de los palos era Niño.
71' Nuevo córner para el Córdoba. El Arcángel canta a por ellos.
-
70' Está cargando el área el Córdoba y el Málaga ahora sufre.
70' SACA IZAN MERINO debajo de los palos. Remató solísimo Isma Ruiz el córner.
69' Otro córner a favor del Córdoba. Lleva dos consecutivos.
66' Gol anulado a Adrián Niño por fuera de juego. Era justo y no hubo VAR.
-
65' No sabe el Málaga lo que hacer con el balón. El Córdoba está asfixiando a los de Funes.
64' Despeja Izan un balón muerto dentro del área.
62' Le falta algo de pausa al Málaga con la pelota. Pero cada vez mejor en esta segunda mitad.
-
60' Disparo de Chupe algo escorado y detiene Iker Álvarez. Primera contra que finaliza el Málaga.
59' Centro mordido de Carracedo que atrapa Alfonso.
-
55' Tiene el Córdoba la pelota pero de momento el Málaga se mantiene firme. Debería tener más la pelota el equipo de Funes.
-
54' Se marcha Alberto del Moral en camilla. Se hizo daño en una caída. Y doble cambio en el Córdoba.
52' Amarilla a Puga por una entrada Diego Bri.
-
50' Sostiene el Málaga al Córdoba en este arranque de segunda mitad.
48' Primera ocasión del Málaga en la segunda mitad. Falló Chupe dentro del área.
-
Arranca la segunda parte en el Nuevo Arcángel. Gana el Málaga con gol de Larrubia.
-
Córdoba CF vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: DESCANSO (0-1)
Final de la primera mitad. El Málaga sufrió por momentos, el Córdoba lo intentó hasta el final. Pero se van con ventaja al vestuario gracias al gol de Larrubia.
46' Disparo peligroso de Jacobo tras una pérdida del Málaga.
