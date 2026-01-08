El Málaga CF sortea entre sus socios la compra de 500 entradas para el partido contra el Córdoba

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF sortea la opción de compra de 500 entradas para el partido contra el Córdoba CF entre sus socios y peñistas. El encuentro, correspondiente a la 22ª jornada de LALIGA HYPERMOTION, se jugará en el Nuevo Arcángel el domingo 18 de enero a las 21:00 horas. Cada entrada tiene un coste de 20 euros y cada socio puede adquirir la suya y la de un acompañante, siempre que también sea socio. Para participar en el sorteo, los socios deben inscribirse a través de un formulario en la web oficial hasta el sábado 10 a las 10:00 horas.

El Málaga CF jugará la 22ª jornada de LALIGA HYPERMOTION ante el Córdoba CF, en el Nuevo Arcángel, el domingo 18 de enero. Duelo de rivalidad andaluza, primer partido de la segunda vuelta del campeonato, que se disputará a las 21:00 horas de la noche.

El Club, que dispone de 500 entradas para abonados y peñistas, ha habilitado un sorteo para los socios malaguistas que deseen acompañar al equipo en su visita a la capital cordobesa.

El coste de compra de cada localidad es de 20 euros y cada socio puede adquirir su entrada y la de un acompañante, que deberá acreditar su condición de socio malaguista.

Los malaguistas que deseen participar en el sorteo de compra de localidades podrán hacerlo desde hoy hasta el sábado 10, a las 10:00 horas, a través de un formulario habilitado en la sección ‘Malaguistas’ de la web oficial.