Málaga C.F.
El Málaga CF renueva dos temporadas a Álex Pastor
El defensa central, lesionado del cruzado de la rodilla desde el inicio de temporada, extiende su vinculación con la entidad blanquiazul hasta el final del curso 2027/28.
Álex Pastor seguirá perteneciendo al Málaga CF hasta el 30 de junio de 2028, al haber ampliado su contrato dos campañas más. De esta forma, el club continúa su política de ofrecer la renovación a jugadores lesionados de larga duración, como ocurrió con Ramón o Haitam.
El futbolista sigue en pleno proceso de recuperación de la lesión de larga duración –en el cruzado de la rodilla– que sufrió a finales del pasado mes de agosto, trabajando en La Rosaleda bajo la supervisión del cuerpo médico del primer equipo.
Tras firmar el curso 24/25 por el Málaga CF procedente del FC Andorra, completando una primera temporada notable a nivel individual con 31 partidos jugados en Segunda División (28 como titular y 2.436 minutos de juego) y otro en la Copa del Rey, Pastor, debido a su lesión, solamente pudo completar dos encuentros ligueros más en la actual 25/26.
Sin el defensa barcelonés, el Málaga se quedaba con Montero, Murillo y Einar Galilea como centrales del primer equipo tras la marcha de Nelson Monte al Almería.
Con la llegada de Funes al banquillo blanquiazul, ha emergido la figura de Recio desde el Atlético Malagueño, titular en tres partidos hasta que se perdió el choque contra el Almería en La Rosaleda y tampoco jugó en la victoria contra el Sporting.
Einar y Murillo son ahora mismo la pareja titular del Málaga, mientras que Pastor se recupera de una lesión que lo tendrá fuera durante toda la temporada.
Hasta su lesión, estaba llamado a liderar la defensa del conjunto blanquiazul