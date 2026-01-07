El Málaga CF renueva dos temporadas a Álex Pastor

El defensa central, lesionado del cruzado de la rodilla desde el inicio de temporada, extiende su vinculación con la entidad blanquiazul hasta el final del curso 2027/28.

Álex Pastor seguirá perteneciendo al 30 de junio de 2028, al haber ampliado su contrato dos campañas más. De esta forma, el club continúa su política de ofrecer la renovación a jugadores lesionados de larga duración, como ocurrió con Ramón o Haitam.



seguirá perteneciendo al Málaga CF hasta el, al haber ampliado su contrato dos campañas más. De esta forma, el club continúa su política de ofrecer la renovación a jugadores lesionados de larga duración, como ocurrió con El futbolista sigue en pleno proceso de recuperación de la lesión de larga duración –en el cruzado de la rodilla– que sufrió a finales del pasado mes de agosto, trabajando en La Rosaleda bajo la supervisión del cuerpo médico del primer equipo.



Tras firmar el curso 24/25 por el Málaga CF procedente del FC Andorra, completando una primera temporada notable a nivel individual con 31 partidos jugados en Segunda División (28 como titular y 2.436 minutos de juego) y otro en la Copa del Rey, Pastor, debido a su lesión, solamente pudo completar dos encuentros ligueros más en la actual 25/26.





Álex Pastor posa con la camiseta del Málaga CF Málaga CF La lesión de Pastor le llegó al Málaga CF con el mercado de fichajes casi cerrado y el club tuvo poco margen de maniobra.



Sin el defensa barcelonés, el Málaga se quedaba con Montero, Murillo y Einar Galilea como centrales del primer equipo tras la marcha de Nelson Monte al Almería.



Con la llegada de Funes al banquillo blanquiazul, ha emergido la figura de Recio desde el Atlético Malagueño, titular en tres partidos hasta que se perdió el choque contra el Almería en La Rosaleda y tampoco jugó en la victoria contra el Sporting.



