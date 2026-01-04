-
¡Muchas gracias!
Esto ha sido todo desde EL ESPAÑOL de Málaga. Muchas gracias por seguir el partido con nosotros. Hasta la próxima.
-
La crónica: un Chupe estelar guía al Málaga a su tercera victoria consecutiva
-
Sporting de Gijón vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: Final (1-3)
100' ¡Final! Se queda el Málaga con los tres puntos e inicia 2026 ganando. Vaya victoria de los de Funes.
100' Córner a favor del Sporting. Dubasin superó a Alfonso pero estaba muy escorado. Otro córner.
99' Amarilla para Puga. Innecesaria.
-
Sporting de Gijón vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-3
98' El Málaga saca agua ahora cuando lo intenta el Sporting. Mano de Dubasin dentro del área y balón para el Málaga.
-
Sporting de Gijón vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-3
96' Amarilla para Diego Sánchez que le dio por impotencia a Jauregi. Buen control del Málaga con la pelota.
-
Sporting de Gijón vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-3
94' Contemporiza el Málaga con el balón.
-
Sporting de Gijón vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-3
92' Lo intenta el Sporting con uno menos con dos llegadas al área sin peligro.
-
Sporting de Gijón vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-3
90' DIEZ MINUTOS DE DESCUENTO. Qué barbaridad.
-
Sporting de Gijón vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-3
89' Balón largo de Herrero, tras una cesión atrás y Lobete, en posición justa, aprovecha que toca el balón Curbelo y se planta sólo delante de Yáñez. Se quitó la camiseta en la celebración y vio amarilla.
Doble cambio. Entran Juanpe y Jauregi y se marchan Dotor y Chupe.
-
Sporting de Gijón vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-3
87' GOOOOOOOL DE LOBETE. Se planta sólo delante de Yáñez y la cruza imposible.
-
Sporting de Gijón vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-2
85' Roja para Brian Oliván tras la revisión de la jugada. Llegó tardísimo, con el pie en alto y le hizo mucho daño a Larrubia.
-
Sporting de Gijón vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-2
85' Se revisa la acción.
84' Entra Lobete en el Málaga por Larrubia, que se marcha lesionado y cojeando del campo ayudado por los servicios médicos. Brian Oliván ha ido con todo y el '10' se tiene que marchar.
-
Sporting de Gijón vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-2
82' Con diez minutos por delante más el descuento, que será largo, se avecina vendaval de los locales. Se ha complicado la vida el Málaga tras fallar la ocasión clarísima de Dotor.
-
Sporting de Gijón vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 1-2
80' Gol de Otero de penalti. No pudo hacer nada Herrero. Diez más el descuento por delante. Va a sufrir mucho el Málaga.
-
Sporting de Gijón vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 0-2
78' Penalti a favor del Sporting de Gijón por mano involuntaria de Einar Galiea. Penalti muy inocente del nuevo fútbol. Mala fortuna del central, que había levantado las manos para evitar hacer penalti a Dubasín. No tenía ninguna intención.
-
Sporting de Gijón vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 0-2
75' Achucha el Sporting y perdona el Málaga. Qué ocasión de Dotor.
74' Amarilla para Rafa por cortar una contra.
73' ¡PERDONA DOTOR EL TERCERO! Vaya acción de Chupe, que le gana la pelea al central del Sporting y se planta solo delante de Yáñez con Dotor al lado. Se la dio al '12' que intentó la vaselina. ¡No se puede perdonar eso!
72' Disparo desviado de Dubasin. El Sporting mueve de un lado a otro con el Málaga aculado en estos minutos en el área.
-
Sporting de Gijón vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 0-2
70' El Málaga apaga el sofocón. Los cambios, también del Sporting, pararon el ritmo del juego.
-
Sporting de Gijón vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 0-2
65' El Sporting sigue apretando en el área del Málaga, que tiene que saber sufrir en este tramo del partido.
64' Doble cambio en el Málaga. Se marchan Niño y Ochoa y entran Rafa y Joaquín. Un Málaga ahora más acorde con la idea de Funes.
-
Sporting de Gijón vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 0-2
60' Y ahora paradón de Alfonso al disparo de un jugador local.
-
Sporting de Gijón vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: 0-2
59' Vaya locura de minuto. Reclama penalti el Sporting a Dubasin, la contra rápida del Málaga pilla a Yáñez fuera del área. Ochoa recoge la segunda jugada, abre a la izquierda para Chupe, que dispara y para Yáñez. El disparo lo recoge Niño que con la punta la manda para dentro y entra llorando.
Málaga C.F.