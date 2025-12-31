2025, un año de transición en el Málaga CF con la cantera tomando las riendas

Sin hitos deportivos, lo más significativo de este año 2025 que echa hoy la persiana ha sido el paso adelante dado por los jugadores de La Academia que actualmente forman la espina dorsal del Málaga CF. Este podría ser el gran resumen anual de una entidad blanquiazul que continúa inmersa en una administración judicial casi seis años después y que tiene detrás a una masa social cada vez mayor.

Este ha sido también el año en el que se le ha puesto fin a la era de Sergio Pellicer al frente del banquillo, el 'bombero' de urgencia en Martiricos en los últimos tiempos, pero que no ha demostrado capacidad para llevar al equipo a cotas más altas.

Se empezó el año con aspiraciones más altas que a las que después se pudo llegar, y únicamente queda como gran triunfo deportivo el ascenso del Atlético Malagueño a Segunda RFEF.

La cantera, a los mandos

Si por algo ha destacado el año 2025 en el Málaga CF ha sido por la consolidación del proyecto de cantera impulsado por Loren Juarros en el verano de 2023 cuando llegó para intentar sacar al equipo del pozo de la Primera RFEF donde había caído.

Desde entonces, se le dio protagonismo a los jugadores formados en La Academia y esta temporada definitivamente han tomado los mandos de la nave blanquiazul.

Gran parte de los jugadores por lo que apostó Loren y a los que Pellicer dio carrete han demostrado estar perfectamente capacitados para ser el armazón del Málaga al menos en Segunda División.

Además de Alfonso Herrero bajo los palos, el eje del Málaga lo forman jugadores criados en La Academia. De atrás hacia adelante, los Murillo, Recio, Rafita, Izan Merino, Rafa, Dani Lorenzo, Larrubia, Ochoa o Chupete son los hombres que han asumido el protagonismo del primer equipo. Ahora mismo no se imagina un Málaga sin ellos.

El club está apostando por ellos con renovaciones continuas de contrato para fortalecer su permanencia en el club o sacar un buen provecho económico en caso de posibles ventas.

David Larrubia, jugador del Málaga CF LaLiga

Permanencia ramplona

El Málaga despidió el año 2024 ganando en Gijón y disparando la ilusión. Se había recorrido más de medio camino hacia la permanencia matemática y las piezas empezaban a encajar. Pero un mes de enero nefasto, con cinco partidos consecutivos sin ganar dejó al Málaga en la zona baja de la clasificación.

Más adelante llegó otra racha negativa de resultados que hizo peligrar incluso la permanencia. Esta se firmó finalmente a falta de dos jornadas para el final de liga con un triunfo en La Rosaleda contra el Sporting de Gijón gracias a un gol de Chupe en los últimos minutos.

Se cumplió un objetivo de mínimos con un equipo que quizás podría haber estado más desahogado en la tabla.

El héroe de Tarragona, se marcha

Finalizada la temporada, Antoñito Cordero, hizo las maletas para marcharse al Newcastle. Era un secreto a voces desde que un año antes, tras convertirse en el héroe de Tarragona, cambiase de representante para buscar un gran contrato de futuro a donde el Málaga no podía llegar.

Loren y el club hicieron un esfuerzo por retenerlo, pero el jerezano puso rumbo a tierras inglesas después de una buena temporada con seis goles y seis asistencias en Segunda División.

De esta forma, el hombre que había escrito con letras de oro en la historia blanquiazul el 22 de junio de 2024, dejaba de ser jugador del Málaga.

A sus salidas siguieron otras de jugadores carismáticos como Dioni, autor del 1-1 en el Nou Stadi, o Manu Molina, ambas por decisiones del club.

Antoñito Cordero celebra el gol del ascenso del Málaga CF Málaga CF

El Malagueño, a Segunda RFEF

En 2025 por fin llegó el ascenso del Atlético Malagueño a Segunda RFEF. Después de muchos intentos de salir de la Tercera División, el filial del Málaga CF gobernó con puño de hierro el Grupo 9 de Tercera División de la mano de Chupe y con Funes en el banquillo para proclamarse campeón, lo que le daba derecho al ascenso directo de categoría.

Lo conquistó frente al Mancha Real en el estadio de La Rosaleda el 4 de mayo.

Aunque en su nueva categoría todavía no conoce la victoria y tiene todas las papeletar para regresar a Tercera si no endereza el rumbo pronto.

El Malagueño asciende a Segunda RFEF Málaga CF

Nuevo récord de abonados

La afición del Málaga dio una nueva muestra en el 2025 de la fidelidad a los colores que tiene en estos momentos, algo nunca visto en la ciudad. En la campaña de abonados para la temporada 25-26 se batió un nuevo récord que el club paró en 26.600 socios.

La lista de espera es larga, 18.000 malaguistas, y la afición acude en masa al estadio partido tras partido. Además, la afición malaguista continúa acompañando al equipo todos los campos de Segunda División en un grupo numeroso.

Es, sin ninguna duda, el pilar más fiable que tiene el Málaga hoy en día.

Adiós a Pellicer

Sin grandes fichajes, la temporada empezó a torcerse pronto. Más aún después de las declaraciones de Sergio Pellicer en verano en las que decía que este curso había que ser más ambiciosos.

Tras dos triunfos y un empate, el equipo empezó a encallar y el ambiente a enrarecerse. La figura del técnico de Nules empezó a ser cuestionada y salvó un matchball goleando al Deportivo de La Coruña en La Rosaleda cuando los gallegos eran líderes.

Pero ya no pudo resistir a que se escaparan cinco puntos en el descuento en dos partidos consecutivos y una derrota cargada de impotencia en León contra la Cultural.

El final de Pellicer estaba escrito, llegó después de 186 partidos oficiales dirigidos desde el banquillo blanquiazul, sólo por detrás de una auténtica leyenda como Joaquín Peiró.

Sergio Pellicer durante un partido en La Rosaleda LaLiga

Funes, relevo en el banquillo

El sustituto de Pellicer no despertó ninguna ilusión en la parroquia blanquiazul. La elección de Funes, técnico del Atlético Malagueño, llevó a cuestionar directamente a Loren Juarros, director deportivo del Málaga.

Pero el arranque del entrenador de Loja al frente del conjunto malaguista ha empezado a cambiar la opinión de buena parte de los aficionados.

Funes ha dotado de continuidad al equipo, con unas señas de identidad muy claras, y hasta el momento no conoce la derrota. 2026 será el que hable mejor del Málaga de Funes.

Funes posa como nuevo entrenador del Málaga CF Málaga CF

El administrador judicial, salpicado por la corrupción

El año se cierra con la mancha del administrador judicial, salpicado en el caso Grupo Vera, en el que se investiga un expolio de 100 millones de euros. José María Muñoz figura en el caso como investigado por su papel como auxiliar delegado del administrador concursal de Draba, una de las sociedades que formaban parte del Grupo Vera.

El Ministerio Fiscal ha rechazado en este mes de diciembre el sobresimiento de la investigación como pidió el propio Muñoz, que descartó dimitir con administrador judicial del Málaga CF y que dará explicaciones sobre su situación judicial el 8 de enero.

Muñoz cumplirá en febrero, si nada lo remedia antes, seis años al frente de la gestión del Málaga CF como administrador de NAS Spain 2000, la sociedad con la que el jeque Al Thani gestionaba el club de Martiricos.

Este ha sido, a grandes rasgos, el año 2025 en el Málaga CF, que lo despide en mitad de la tabla clasificotaria con las esperanzas de ir hacia arriba. Eso ya será, si lo es, en 2026.