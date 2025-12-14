Albacete Balompié vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: Final (1-3)
Todo lo que ocurra en Carlos Belmonte a partir de las 16:15 horas, te lo contamos en EL ESPAÑOL de Málaga.
Final 1-3
Se acabo el partido en el Carlos Belmonte y el Málaga gana fuera de La Rosaleda para irse a los 23 puntos.
1-3
96' Perdona el cuarto Ochoa.
Goooool de Chupe 1-3
91' Para dentro Chupete. Goooooooool del Málaga.
1-2
89' Penalti a favor del Málaga. Qué listo Ochoa ganando la posición. No dudó el árbitro.
88' Se marcha Puga y entra Murillo en el Málaga.
1-2
85' Sigue empujando el Alba pero el Málaga está firme.
82' Doble córner a favor del Málaga. Sin consecuencias.
1-2
80' El Albacete ha volcado el juego al campo del Málaga, que sufre por ambas bandas.
77' Cambio en el Málaga. Se marchan Izan Merino y Dotor y entran Dani Sánchez y Rafa. Aaron pasa a la media punta y Rafa monta el doble pivote con Dani Lorenzo. Dani Sánchez se coloca por delante de Víctor.
1-2
75' Se estira ahora el equipo del malagueño Alberto González.
73' Delicatessen de Valverde, que deja atrás con mucha facilidad a Puga y el pase atrás lo intercepta Einar.
72' Evita Alfonso el empate tras una jugada del Albacete por la derecha.
1-2
70' No sufre el Málaga, aunque tiene menos la pelota.
67' Amarilla para Izan Merino por cortar una contra agarrando a un rival.
1-2
65' EL Málaga tiene ahora a su merced al Albacete.
64' Doble cambio en el Málaga. Se marchan Joaquín y Jauregi y entran Ochoa y Chupe.
63' Otra de Larrubia que Mariño mandó a córner. Otra contra del Málaga que tiene espacio ahora para correr.
1-2
60' Vaya salida del Málaga del vestuario. Remonta el conjunto de Funes.
¡Gol de Dani Lorenzo! (1-2)
57' GOOOOOOL DE DANI LORENZO. Qué jugadón del marbellí para adelantar al Málaga. Dejó atrás a varios rivales y disparó cruzado desde el borde del área.
¡Goooool de Larrubia (1-1)
50' Gooooooooll del Málaga. Empata Larrubia tras una buena jugada de Joaquín. Eslalon desde la izquierda, el remate se estrella en la defensa y Larrubia recoge el rechace y la manda para dentro.
1-0
Se reanuda la segunda mitad en el Carlos Belmonte.
Descanso (1-0)
Final de la primera parte. Gana el Albacete con el tanto de Riki y el Málaga tiene que cambiar mucho para sacar algo positivo del Belmonte.
1-0
45' Ahora sí se ha ido adelante el Málaga, demasiado tarde después de tirar 40 minutos a la basura. Un minuto de descuento.
43' Primera ocasión del Málaga. Centro de Víctor García y remate de cabeza de Jauregi que la manda alto con la cabeza. Por poco no llegó el empate.
1-0
40' Lamentable primera parte del Málaga. Mariño no ha tocado la pelota. La defensa del tanto local ha sido desastrosa.
1-0
37' Córner a favor del Albacete. Estrategia y gol del Riki. La pelota fue rasa al primer palo y el remate de Riki la desvió un defensa.
0-0
35' Circulación muy lenta del Málaga cuando tiene el balón. Ninguna profundidad. Es cierto que teniendo la pelota aleja al Albacete del área de Alfonso.
35' Disparo cruzado de Lazo. Otra llegada por la izquierda de la defensa del Málaga.
33' Centro al área que despeja Recio de cabeza. Era una jugada por la derecha del Albacete.
0-0
30' El Málaga es incapaz de quedarse con la pelota en la primera media hora de juego. Muy pobre el partido de los de Funes hasta el momento. El Albacete llega al área de Herrero pero sin peligro.
0-0
25' Disparo desviado de Morci, que dudó en el último momento.
23' Larrubia no finaliza bien una contra clara de Puga.
22' Disparo alto de Riki desde el borde del área.