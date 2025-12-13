Albacete Balompié vs. Málaga CF de Segunda División: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido Albacete Balompié

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF visita al Albacete Balompié este domingo a las 16:15 en el estadio Carlos Belmonte, en la jornada 18 de LALIGA HYPERMOTION. El Málaga llega con 20 puntos tras empatar ante el Real Zaragoza y, si gana, superará al Albacete en la clasificación. El partido será arbitrado por Alejandro Ojaos Varela, quien ya dirigió al Málaga en un empate sin goles ante el Atlético Sanluqueño. El encuentro podrá verse en LALIGA TV HYPERMOTION y en abierto en Canal Sur, CAYO TV, Aragón TV, TEN y GOL, además de plataformas tradicionales y online.

El Málaga CF visita este domingo al Albacete Balompié en el estadio Carlos Belmonte. El partido se juega este domingo a partir de las 16:15 horas y está enmarcado en la 18ª jornada de LALIGA HYPERMOTION.

El conjunto malaguista, con 20 puntos, llega tras el empate ver cómo se le escaparon dos puntos en el último partido de liga en La Rosaleda contra el Real Zaragoza. Si gana, adelantará a los manchegos en la clasificación. El árbitro Alejandro Ojaos Varela dirigirá el Albacete vs. Málaga. Dirigió al conjunto blanquiazul contra el Atlético Sanluqueño en El Palmar en la temporada de Primera RFEF, un choque que acabó 0-0. Málaga CF | Los once pretorianos de Funes

El rival

El Albacete, dirigido por el malagueño Alberto González, ha ganado tres partidos en su estadio y ha perdido cuatro en una temporada marcada por la irregularidad.

El Málaga no gana en el Carlos Belmonte desde la temporada 2018-2019, año en el que ambos conjuntos jugaron el playoff de ascenso a Primera.

Fecha y hora del Albacete Balompié vs. Málaga CF de Segunda División

El duelo entre el Albacete Balompié vs. Málaga CF se disputará este domingo 14 de diciembre a las 16:15 horas en el estadio Carlos Belmonte.

Málaga CF vs. CD Mirandés de Segunda División, en directo: minuto a minuto, alineaciones, goles y estadísticas LaLiga

Dónde ver el partido del Albacete Balompié vs. Málaga CF de Segunda División

El partido de este domingo se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION, y en esta ocasión, en abierto en Canal Sur, CAYO TV, Aragón TV, TEN, GOL.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir el partido online el Albacete Balompié vs. Málaga CF de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.