¡Muchas gracias!
Esto ha sido todo desde EL ESPAÑOL del Málaga. Muchas gracias por seguir el partido con nosotros y buenas noches.
FINAL: 1-1
FINAL. Se acaba el partido en La Rosaleda y el Málaga deja escapar otros dos puntos en el descuento. Ya van ocho en toda la temporada.
Minuto 99: Málaga CF vs. Real Zaragoza de Segunda División, en directo
Amarilla para Andrada por perder tiempo y lanzamiento de botellas desde el fondo.
Minuto 97: Málaga CF vs. Real Zaragoza de Segunda División, en directo
Corner a favor el Málaga
Minuto 96: Málaga CF vs. Real Zaragoza de Segunda División, en directo
Disparo flojo de Larrubia
Minuto 96: Málaga CF vs. Real Zaragoza de Segunda División, en directo
Se reanuda el juego tras el gol visitante.
Minuto 94': Málaga CF vs. Real Zaragoza de Segunda División, en directo
94' ¡Gol del Zaragoza! Anota Dani Gómez.
Minuto 93: Málaga CF vs. Real Zaragoza de Segunda División, en directo
Penalti a favor del ZARAGOZA. Agarrón de Recio y Germán Cid no duda en señalar penalti.
Minuto 92: Málaga CF vs. Real Zaragoza de Segunda División, en directo
92' Falta y amarilla a Lobete.
Minuto 91: Málaga CF vs. Real Zaragoza de Segunda División, en directo
91' Paradón de Andrada a Larrubia. Otra contra del Málaga.
Minuto 90: Málaga CF vs. Real Zaragoza de Segunda División, en directo
90' 5 MINUTOS DE DESCUENTO
90' Vaya contra acaba de desperdiciar Chupe. Robo de Izan al borde del área, se la dio a Lobete y este se la dejó en bandeja al 9. Recortó y se le quedó atrás.
88' Disparo lejano de Lobete que se estrella en un defensa. Antes se le quedó corto un centro a Larrubia.
87' Amarilla para Einar por cortar una contra.
86' Balón atrás de Ochoa y Chupe se hace un lío en el remate. Dos buenas acciones consecutivas del canterano.
Minuto 85: Málaga CF vs. Real Zaragoza de Segunda División, en directo
85' El Málaga presiona ahora más arriba y aleja la pelota de su área.
83' Cambio doble en el Málaga, que agota los suyos. Se marchan Puga, acalambrado, y Dotor y entran Gabilondo y Ochoa.
Minuto 80: Málaga CF vs. Real Zaragoza de Segunda División, en directo
80' Entre la anteción a Herrero y los cambios se paró el ritmo del partido. Lobete reclamó penalti en una acción dentro del área.
78' El milagro de cada día de Alfonso. Balón a la espalda de Einar que recoge Dani Gómez y Herrero se anticipa al remate del delantero maño. El meta tuvo que ser atendido por un golpe en la mano.
Minuto 75: Málaga CF vs. Real Zaragoza de Segunda División, en directo
75' El Zaragoza presiona ahora con más agresividad a Herrero. Rubén Sellés mete otros dos cambios. Se marchan Soberón, acalambrdo, Kodro, y entran Moya y Dani Gómez.
73' Doble cambio en el Málaga. Se marchan Niño y Joaquín por Lobete y Chupe. Piernas frescas para el Málaga.
71' Otra contra del Málaga sin final feliz. Larrubia comandó desde la derecha y Joaquín no encontró rematador.
Minuto 70: Málaga CF vs. Real Zaragoza de Segunda División, en directo
70' El Zaragoza llega con más decisión al área del Málaga. A los de Funes le están faltando piernas para correr al contragolpe.
68' Disparo lejano de Rafa, que no se lo piensa.
66' CAMBIO en el Málaga. Se marchó Dani Lorenzo y entró Rafa. Hubo también doble cambio en el Zaragoza. Entraron Tasende y Cuenca por Valery y Pomares.
Minuto 65: Málaga CF vs. Real Zaragoza de Segunda División, en directo
65' La que ha tenido el Zaragoza. No llegaron al remate en el segundo palo.
64' Córner a favor del Zaragoza tras un circulación larga.
61' PERDONÓ Adrián Niño el segundo. Izan condujo muchos metros, abrió a la izquierda para Joaquín, que desboró a su par y la puso atrás para Niño. Remató con la zurda y Andrada puso el pecho.
Minuto 60: Málaga CF vs. Real Zaragoza de Segunda División, en directo
60' El Zaragoza lleva el partido al campo del Málaga. Disparo peligroso de Guti desde dentro del área. Pero se mantiene firme el Málaga.
Minuto 55: Málaga CF vs. Real Zaragoza de Segunda División, en directo
55' Bien plantado el Málaga en esta segunda mitad y encontrando huecos entre líneas. Presión en todo el campo al Zaragoza.
54' Cambio en el Real Zaragoza. Entró Tachi y se marchó Radovanovic. Central por central.
54' Disparo alto de Soberón. Estaba algo escorado en la izquierda dentro del área y buscó sorprender a Herrero.
Minuto 50: Málaga CF vs. Real Zaragoza de Segunda División, en directo
50' Casi marca Dani Lorenzo el segundo. Otra vez la estrategia. Córner en corto para Larrubia, que la pone al punto de penalti donde la rozó el 22.
47' Robo y contra del Málaga que finaliza con pase atrás de Larrubia para Joaquín. El malagueño disparó alto.
Málaga CF vs. Real Zaragoza de Segunda División, en directo: arranca la segunda parte
Se juega de nuevo en La Rosaleda. Sin cambios en ninguno de los dos equipos.
Málaga C.F.