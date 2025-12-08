90' 5 MINUTOS DE DESCUENTO

90' Vaya contra acaba de desperdiciar Chupe. Robo de Izan al borde del área, se la dio a Lobete y este se la dejó en bandeja al 9. Recortó y se le quedó atrás.

88' Disparo lejano de Lobete que se estrella en un defensa. Antes se le quedó corto un centro a Larrubia.

87' Amarilla para Einar por cortar una contra.

86' Balón atrás de Ochoa y Chupe se hace un lío en el remate. Dos buenas acciones consecutivas del canterano.