1-1 | El Málaga CF más inocente deja escapar otra victoria en el descuento

Alfonso Herrero se duele de un golpe en la mano durante el Málaga CF vs. Real Zaragoza de Segunda División LaLiga

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF empató 1-1 ante el Real Zaragoza tras encajar un penalti en el minuto 93, perdiendo dos puntos en el descuento. Einar Galilea adelantó al Málaga en el minuto 17, pero Dani Gómez igualó para el Zaragoza desde los once metros en el tiempo añadido. El equipo de Funes desaprovechó varias ocasiones claras al contraataque y mostró falta de acierto en los últimos metros. El empate deja al Málaga en la zona baja de la clasificación con 20 puntos y suma ocho puntos perdidos en el tiempo de descuento esta temporada.

Tras el pitido final y con las gradas vaciándose, Ángel Recio hablaba con Iznata, delegado del equipo, y otro miembro del cuerpo técnico. El central gesticulaba con las manos buscando una explicación a lo que acababa de pasar. Después de un partido inmaculado, empujó a un rival dentro del área en el minuto 93 y el penalti le costó dos puntos al Málaga CF, que antes dejó escapar desperdiciando varias opciones a la contra.

El 1-1 final contra el Real Zaragoza dejó a los locales con la cara partida, después de una buena noche en la que tuvo ocasiones, sufrió cuando tocó y sólo le faltó matar el partido cuando pudo. Pero fue inocente en las áreas y lo pagó. Gracias también a la rigurosidad de Germán Cid con el silbato.

Se marchita la flor incial de Funes, que esta vez sufrió en el descuento lo que disfrutó contra el Mirandés para sumar sólo de uno, un empate que sabe amargo y deja al Málaga en la zona baja de la clasificación, con 20 puntos. El de Loja tendrá que apostar que seguir apostando por su librillo.

Funes volvió a apostar por su once de confianza por tercera jornada consecutiva. Esa es una de sus fórmulas, insistir en la idea.

Pero enfrente se encontró un rival que quería también la pelota a toda costa, y la tuvo más tiempo en la primera mitad, la manejó bien, pero le faltó algo más de mordiente en ataque.

El Real Zaragoza arriesgó sacando la pelota desde el primer momento, no rifó el balón y esa fue la principal baza del Málaga, que con una presión a veces desordenada consiguió robar en más de una ocasión para generar peligro encontrando la espalda de la defensa visitante.

Pero el tanto con el que se adelantaron los de Funes llegó a balón parado. Una falta desde la izquierda la metió Víctor dentro. Izan recogió el rechace al borde del área y disparó desviado. En la trayectoria de la pelota se cruzó Einar para desviarla lo justo y mandarla a la red en el minuto 17 de partido.

Los jugadores del Málaga CF celebran el gol de Einar contra el Real Zaragoza LaLiga

Los de Funes tuvieron otra ocasión muy clara gracias a la estrategia. Casi desde el mismo sitio que el gol, Víctor abrió a la izquierda para Larrubia, que la puso rasa en el primer palo y Dani Lorenzo no llegó por poco.

Antes y después hubo varias contras del Málaga, aprovechando los metros que hubo a la espalda de la defensa maña, pero faltó algo de tino en el último pase.

El Zaragoza también merodeó el área de Alfonso Herrero, centenario como blanquiazul, en los últimos minutos de la primera mitad. Pero no terminó de concretar el peligro.

Al Málaga le faltó algo de control de la pelota en el centro del campo, con Izan en labores de intendencia pero sin agarrar la manija en la medular.

Mejora en la segunda mitad y jarro de agua fría en el descuento

El Málaga tuvo una buena puesta en escena tras el descanso, con Dani Lorenzo rozando una pelota con la cabeza que pudo ser el segundo.

Los blanquiazules movieron la pelota con más velocidad y criterio y presionaron al Zaragoza con más orden que en la primera mitad.

Adrián Niño perdonó el segundo en el 61'. Izan condujo muchos metros, abrió a la izquierda para Joaquín, que desbordó a su par y la dejó atrás para Niño. Remató con la zurda y Andrada puso el pecho. El Málaga estaba mucho más cómodo con la pelota.

A partir de ahí, el Zaragoza empujó al Málaga hacia su área. Un tramo en el que emergió Einar como un muro. Los locales pudieron correr a la contra, pero por delante tenían muchos metros y faltó algo de aire en los pulmonoes.

Se siguió jugando en el campo del Málaga, y llegó el milagro diario de Herrero, que se anticipó en un mano a mano a Dani Gómez.

Los cambios le dieron la energía que necesitaba el conjunto blanquiazul para salir a la contra. Y así Chupe falló la sentencia en dos ocasiones.

Para quedarse con la cara partida al final. Una falta innecesaria de Lobete en el centro del campo, un balón a la olla y un penalti inocente de Recio tras un partido inmaculado.

Germán Cid no lo dudó. Pero las imágenes del forcejeo dejan interrogantes. El colegiado ni las miró. Dani Gómez la mandó para dentro.

Aun la tuvo Larrubia, pero ya no tenía fuerzas para rematar. No despega el Málaga, en ninguna de sus versiones, porque ya ha dejado escapar hasta ocho puntos en el descuento. Una sangría.

Ángel Recio y Toni Moya al final del Málaga CF vs. Real Zaragoza de Segunda División LaLiga

Ficha técnica:



1 - Málaga: Alfonso Herrero; Puga (Gabilondo, m.83), Recio, Einar Galilea, Víctor García; Larrubia, Dotor (Aaron Ochoa, m.83), Izan Merino, Joaquín (Lobete, m.73); Dani Lorenzo (Rafa Rodríguez, m.66) y Niño (Chupete, m.73).



1 – Zaragoza: Andrada; Aguirregabiria, Insua, Radovanovic (Tachi, m.54), Pomares (Tasende, m.65); Francho, Raúl Guti, Keidi Bare, Valery (Cuenca, m.65); Soberón (Dani Gómez, m.76) y Kodro (Toni Moya, m.76).



Goles: 1-0, M.17: Einar Galilea. 1-1, M. 95: Dani Gómez, de penalti.



Árbitro: Germán Cid (Castellano-Leonés). Mostró cartulina amarilla a los locales Víctor García (m.39), Einar Galilea (m.87), Lobete (m.92) y Recio (m.93), y a los visitantes Insua (m.16), Pomares (m.29), Tachi (m.88) y Andrada (m.98).



Incidencias: Partido de la decimoséptima jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio La Rosaleda de Málaga ante unos 22.000 espectadores.