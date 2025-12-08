El Málaga CF homenajea en La Rosaleda el histórico rescate del 'Gneisenau' 125 años después: "Gracias"

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF homenajea el 125º aniversario del rescate del buque alemán 'Gneisenau', hundido en 1900 en el puerto de Málaga. Durante el partido ante el Real Zaragoza, se celebrará un minuto de silencio y se proyectará un vídeo con los nombres de los 41 marinos fallecidos. El equipo lucirá camisetas conmemorativas y alumnos del Colegio Alemán acompañarán a los jugadores, simbolizando la unión entre ambas comunidades. La efeméride incluye un programa cultural con charlas, exposiciones, un concierto monográfico y un oficio ecuménico en la Catedral de Málaga.

El 16 de diciembre de 1900, el Gneisenau se hundió junto al Muelle de Levante del puerto de Málaga tras un violento temporal. La tragedia causó la muerte de 41 marinos alemanes, pero más de 470 fueron rescatados gracias a la respuesta espontánea, valiente y desinteresada de los malagueños, que no dudaron en lanzarse al mar para socorrer a los tripulantes y ofrecer alojamiento en sus propias casas.

Este 2025, la comunidad alemana en Málaga conmemora el 125.º aniversario del naufragio del buque militar alemán, un suceso que marcó profundamente la relación entre Málaga y Alemania. Con motivo de esta efeméride, el Málaga CF dedicará su partido de Liga de este lunes 8 de diciembre frente al Real Zaragoza a la memoria de los fallecidos y al gesto heroico del pueblo malagueño.

Este suceso marcó un antes y un después en la relación entre Alemania y Málaga. La ciudad recibió el título de “Muy hospitalaria”, que desde entonces figura en su escudo, y el emperador Guillermo II impulsó una colecta nacional para financiar la reconstrucción del Puente de Santo Domingo, destruido por las inundaciones.

Desde 1907, esa estructura es conocida como el Puente de los Alemanes. Además, el emperador envió cartas de agradecimiento a las familias que acogieron a los marineros y, como curiosidad histórica, el compositor Emilio Lehmberg Ruiz nació posteriormente en Málaga como hijo de uno de los marinos que permanecieron en la ciudad.

En homenaje a aquel episodio, el Málaga CF ha preparado un conjunto de actos especiales que tendrán lugar durante el encuentro frente al Real Zaragoza y que la comunidad alemana de la ciudad ha agradecido en una nota de prensa.

El estadio acogerá un minuto de silencio oficial en el que se proyectará en el videomarcador un vídeo con los nombres de los 41 marinos fallecidos acompañado del mensaje “Danke Málaga” (Gracias Málaga).

Para la ocasión, el equipo lucirá una camiseta conmemorativa con el lema “Muy hospitalaria” y el capitán portará un brazalete diseñado específicamente para este evento.

Además, alumnos del Colegio Alemán de Málaga acompañarán a los jugadores en su salida al césped, simbolizando la unión entre ambas comunidades.

El vídeo que se exhibirá durante el homenaje, de 30 segundos de duración, ha sido elaborado mediante inteligencia artificial por el creador Vicente Canteli. La pieza recrea una imagen en movimiento del Gneisenau a partir de una fotografía original, sobre la que se irán inscribiendo los nombres de los marinos fallecidos.

El cierre incluirá el mensaje “Danke Málaga” junto a los escudos del Consulado Alemán en Málaga, la asociación empresarial DWA, la Fundación Málaga CF y el propio club.

Más allá del ámbito deportivo, la comunidad alemana en Málaga, a través del Consulado Alemán en Andalucía y la asociación DWA, ha impulsado un programa cultural más amplio que incluirá charlas en institutos, conferencias, una exposición callejera y un concierto monográfico con obras de Emilio Lehmberg Ruiz.

El 16 de diciembre, coincidiendo con la fecha exacta del naufragio, se celebrará un concierto en el Patio de los Naranjos a las 17:15 horas, en el que participarán la banda de música de la Marina Alemana y la Banda Cruz del Humilladero.

Posteriormente, a las 18:00 horas, la Catedral de Málaga acogerá un oficio ecuménico abierto a toda la ciudadanía.