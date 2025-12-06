Murillo y Montero pierden el sitio en la zaga del Málaga CF

Funes se encontró con lo puesto cuando le tocó debutar en el banquillo del Málaga CF contra el Mirandés. Tuvo que formar una defensa inédita con Recio y Einar Galilea por las sanciones de Murillo y Montero. Y, de momento, estos dos tendrán que esperar su turno en el banquillo.

Es lo que se desprende de las declaraciones del entrenador malaguista en la rueda de prensa previa al choque contra el Real Zaragoza del próximo lunes. "Tienen que provocar que haya momentos para todos", expuso ante los micrófonos dejando entrever que en Talavera, donde ambos fueron titulares, no se ganaron el puesto para la próxima cita liguera.



En los dos partidos anteriores a la eliminatoria de Copa, Funes tiró de Recio y Einar Galilea. Tanto contra el Mirandés como en el empate en Zorrilla contra el Real Valladolid.

El canterano fue capital en los dos choques y Einar respondió en Valladolid con un gran partido tras las dudas que dejó su rendimiento frente al Mirandés.



La apuesta por sacar el balón jugado desde la defensa supone riesgos y conocer bien el librillo del entrenador. Y el que se lo sabe de memoria es Ángel Recio, después de varias temporadas a las órdenes de Funes en el Atlético Malagueño.



El central de Fuengirola ha llevado el mando de las operaciones de la salida de balón junto con Izan Merino.

Recio ha mostrado aplomo con el balón en los pies en las dos citas que ha sido titular desde la llegada de Funes. Nunca le ha quemado la pelota.

Por su parte, Galilea dejó dudas contra el Mirandés, ya que salió en la foto de uno de los goles. Pero en Valladolid un partido muy serio.

Además, Galilea maneja bien el balón en los pies y su condición de zurdo le da más opciones al equipo de salir desde atrás.

El central vitoriano es menos contundente que Montero pero tiene mejor manejo del balón.

En el lado opuesto están Murillo y Montero. En León uno vio la quinta amarilla y otro la roja directa, lo que les dejó fuera del primer once de Funes.

Regresaron para el partido de Copa del Rey en Talavera y ninguno de ellos levantó una fortaleza delante de Carlos López.

Fue llamativa la actuación de Montero, que queda bastante señalado tras el primer gol del Talavera.

Murillo por su parte tendrá que remar para convencer a Funes de que tiene sitio en el once.

El choque contra el Real Zaragonza servirá para mostrar si Funes sigue creyendo en su pareja de centrales o le da la alternativa a alguno de los dos futbolistas, fijos con Pellicer.