Real Valladolid vs. Málaga CF de Segunda División: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido Málaga CF

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF visita al Real Valladolid en el estadio José Zorrilla este sábado a las 21:00 horas, en la 16ª jornada de Segunda División. El Málaga es 13º en la tabla con 18 puntos y el Valladolid ocupa la 9ª posición con 20 puntos, a dos de los puestos de playoff de ascenso. Funes no podrá contar con Brasanac, Juanpe y Ochoa por lesión, pero recupera a Montero y Murillo; Izan Merino es duda hasta última hora. El encuentro será arbitrado por Alonso De Ena, con Raúl Martín González en el VAR, y podrá verse en LALIGA TV HYPERMOTION y plataformas asociadas.

El Málaga CF visita el estadio José Zorrilla para medirse al Real Valladolid CF en la 16ª jornada liguera. El encuentro en tierras pucelanas, este sábado a las 21:00 horas de la noche.

El equipo blanquiazul, 13º en la tabla con 18 puntos, se enfrenta a un cuadro vallisoletano 9º en la clasificación con 20 puntos, a dos de los puestos de playoff de ascenso que marca el CD Castellón (6º, 22 puntos).

El árbitro del encuentro será Alonso De Ena, colegiado zaragozano de 33 años debutante en la categoría de plata. Estará escoltado en el VAR por el canario Raúl Martín González.

Funes no podrá contar con Brasanac, que no volverá a jugar hasta 2026 por una lesión de rodilla, Juanpe y Ochoa, pero recupera a Montero y Murillo, por lo que tendrá que formar con una defensa inédita.

Izan Merino será duda hasta última hora por la brecha que se hizo en la frente en el partido contra el Mirandés.

Repite en la convocatoria Recio y entra el centrocampista Arriaza, ambos del Atlético Malagueño. Rafita, recién renovado hasta 2029, se queda con el filial.

𝐂𝐎𝐍𝐕𝐎𝐂𝐀𝐓𝐎𝐑𝐈𝐀 | 📋 Lista de 2⃣2⃣ jugadores para el encuentro contra el Real Valladolid.



➡️ https://t.co/iNoYylD4ay#RealValladolidMálaga pic.twitter.com/SE9FYuhW4Y — Málaga CF (@MalagaCF) November 28, 2025

Por otro lado, será el estreno de Funes lejos de La Rosaleda, donde el Málaga tiene su principal debe esta temporada, ya que ha perdido sus últimos siete partidos como visitante.

El partido de este domingo se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de LALIGA TV HYPERMOTION.

Fecha y hora del Real Valladolid vs. Málaga CF de Segunda División

El duelo entre el Real Valladolid y el Málaga CF se disputará el sábado 29 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio de José Zorrilla.

Málaga CF vs. CD Mirandés de Segunda División, en directo: minuto a minuto, alineaciones, goles y estadísticas LaLiga

Dónde ver el partido del Real Valladolid vs. Málaga CF de Segunda División

El partido de este sábado se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir el partido online el Real Valladolid vs. Málaga CF Málaga CF de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.