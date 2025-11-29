Real Valladolid vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: Final (1-1)
Todo lo que ocurra en el partido de la jornada 16 de Segunda División, te lo contamos en directo en EL ESPAÑOL de Málaga a partir de las 21:00 horas.
Se acabó el partido. Lo celebra Funes tras el sufrimiento final del Málaga, que corta la racha de derrotas lejos de La Rosaleda.
95' Falta a favor del Málaga en su campo. Va a morir el partido en el campo del Valladolid.
94' Se jugará un minuto más por la atención a Izan.
93' Otra parada de Herrero. Alani expulsado. Ha visto dos amarillas en un minuto. Izan gana tiempo en el suelo.
92' Se le quedó corta a Dani Sánchez.
Pisó el Valladolid el área.
91' Falta a Rafa y amarilla para el Valladolid. Dani Sánchez sacará la estrategia.
90' Lo intenta el Valladolid, pero el Málaga busca las transiciones rápidas, está esperando su momento si le llega. Aunque es cierto que le cuesta tener la pelota arriba.
Diluvia en Pucela, donde se jugarán cuatro minutos de descuento.
85' El Valladolid se hace con el dominio territorial y está consiguiendo meter atrás al Málaga atrás. Tienen que estar firmes los de Funes.
80' ¡Al palo el Valladolid! Remató de cabeza Chuki en el primer palo un centro desde la derecha de Iván Alejo. Cómo está apretando el Valladolid ahora.
78' Guillherme evita el segundo. Disparó Lobete y la pelota desviada por un defensa casi le juega una mala pasa al meta pucelano.
77' Cuarto cambio en el Málaga. Entra Lobete por Niño. Lobete se colocará en la izquierda.
75' Dudas del Málaga ahora en defensa. El Valladolid está cargando el área sin contemplaciones. Una pérdida de Rafa pudo costarle cara al equipo malagueño.
71' Cambio en el Málaga. Se marcha Joaquín y entra Chupe. Mueve la pizarra Funes, que jugará con dos delanteros. Niño cae ahora más a la izquierda.
70' Es algo parecido a un correcalles ahora el partido. A ver a quien favorece.
67' Doble cambio en el Málaga. Se marchan Dani Lorenzo y Víctor García y entran Rafa y Dani Sánchez.
66' Perdonó Adrián Niño el segundo. Guillherme la sacó desde la esquina.
65' Se ha vuelto más alocado el partido tras el empate del Málaga. Peter Federcio el ganó la espalda bien a Einar pero no supo resolver. El Málaga encuentra espacios ahora para salir.
Real Valladolid vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: Jugadón del Málaga para el empate
60' Cuando más estaba sufriendo el Málaga, Larrubia se sacó un espuelazo en el centro del campo, dejó atrás a un rival, después se zafó de otro para darle la pelota a Dani Lorenzo, que abrió a la izquierda. Víctor García en carrera la puso al primer palo y Adrián Niño mandó un cabezazo para dentro. Golazo del Málaga.
Real Valladolid vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: ¡Gooooooool de Niño!
59' ¡Gooooooool de Niño, gooooool del Málaga!
56' Amarilla para Dani Lorenzo por frenar una contra. Antes la vio Víctor García. No para de llover en Valladolid.
55' Vaya minutos del Málaga. El Valladolid ha acumulado varias ocasiones seguidas para ampliar la ventaja.
52' Otro paradón de Alfonso, que le sacó un remate sólo a Peter Federico. La puso de dulce Lachuer desde la izquierda.
50' El Málaga aculado en el área desde el arranque de la segunda mitad. Ahora hizo el milagro Alfonso Herrero con una parada a quemarropa.
Se reanuda la segunda mitad. No hay cambios en el Málaga tras una mala primera parte.
45' El Málaga se encuentra más cómodo en este tramo final de la primera parte, circula la pelota y tiene posesiones largas en campo contrario. Una lástima que haya llegado tan tarde.
Se jugarán un minuto de descuento.
40' Se ha estirado algo el Málaga y el partido ha cogido ritmo. La mueve con más criterio el Málaga.
39' La respuesta fue una contra del Valladolid, pero Peter Federico golpeó desviado.
38' Casi le funciona la estrategia al Málaga en el primer córner que ha sacado en el partido.
35' La primera acción de peligro llegó en el 35'. Contra que condujo Larrubia y Alejo cortó el pase a Joaquín que estaba solo dentro del área.