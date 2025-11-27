Loren afianza el modelo de cantera del Málaga CF y renueva a Rafita hasta 2029

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF renueva al canterano Rafita hasta 2029, reforzando el modelo de cantera impulsado por Loren Juarros. Rafita, lateral derecho reconvertido, tendrá ficha con el primer equipo a partir de la temporada 2026-2027 tras destacar en el filial y el primer equipo. El jugador debutó oficialmente con el Málaga CF en octubre de 2025 y ya suma siete partidos con el primer equipo, tras su paso destacado por el Atlético Malagueño. Loren Juarros sigue integrando jóvenes de La Academia en la primera plantilla, cumpliendo su compromiso de apostar por el talento local.

Otra pica más de Loren Juarros para afianzar el modelo que está implantando en el Málaga CF. Rafita seguirá ligado al club hasta 2029.

El lateral blanquiazul extiende su vinculación tres años más y pasará a tener licencia federativa con el primer equipo del Málaga CF a partir de la temporada 2026-2027.

Pellicer tiró del canterano tras la lesión de Puga y el bajo rendimiento de Gabilondo, unido a las bajas en el centro de la defensa que obligaron a Murillo a abandonar el lateral derecho.

Y cumplió con creces, acumulando seis titularidades seguidas. Curiosamente, el entrenador que mejor lo conoce, Funes, lo devolvió al filial la semana pasada en el debut del entrenador de Loja, aunque entró en la convocatoria contra el Mirandés.

Eso sí, este partido coincidió con el regreso al cien por cien del hombre llamado a ser el dueño del carril derecho del Málaga, Carlos Puga.

De esta forma, Loren continúa nutriendo de jugadores de La Academia la primera plantilla del Málaga CF, tal y como prometió cuando fichó por el club de Martiricos.

Ya le ha dado sitio en el primer equipo a Carlos López, Dani Lorenzo, Larrubia, Roberto, Kevin, Murillo, Moussa, Haitam, Ochoa, Izan Merino, Cordero, Rafa o Rafita.

