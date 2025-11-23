Málaga CF vs CD Mirandés de Segunda División: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido Málaga CF

El Málaga CF recibe al CD Mirandés en el estadio de La Rosaleda en la 15ª jornada de Segunda División. El partido se disputa este domingo a partir de las 21:00 horas y será el estreno de Funes como entrenador del conjunto blanquiazul.

El Málaga arrancará el partido en zona de descenso con 15 puntos, mientras que el Mirandés es penúltimo con 12 puntos.

El árbitro del encuentro será el vasco Daniel Palencia Caballero, del colegio vasco y que ya dirigió la derrota del Málaga en Burgos.

La principal novedad en el Málaga estará en el banquillo, donde se estrena Juan Francisco Funes tras la destitución de Sergio Pellicer.

Funes no podrá contar con Brasanac, Juanpe, Ochoa y los sancionados Montero y Murillo, por lo que tendrá que formar con una defensa inédita.

El partido de este domingo se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de LALIGA TV HYPERMOTION.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video.

Dónde seguir el partido online el Málaga CF vs. CD Mirandés de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.