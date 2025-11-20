Funes, "ni primer, ni segundo plato ni postre"

Las claves nuevo Generado con IA Funes ha sido presentado oficialmente como nuevo entrenador del Málaga CF tras la negativa de tres candidatos externos al puesto. Loren Juarros, director deportivo, justificó la elección de Funes resaltando su conocimiento del club y su apuesta por un proyecto de futuro a medio plazo. Funes destacó su ilusión y compromiso, afirmando que lleva años esperando esta oportunidad y que su idea es crear un equipo atrevido y dominador a través del balón. El nuevo técnico enfatizó la importancia de aprovechar la plantilla actual y se mostró comprensivo con quienes esperaban un entrenador con mayor renombre.

El nuevo entrenador del Málaga CF ya ha tenido su puesta de largo. Este jueves fue la presentación oficial de Funes en La Rosaleda antes de dirigir su primer entrenamiento por la tarde.

Y el encargado de darle paso fue Loren Juarros, que no convenció con su argumentación sobre la elección del técnico del Atlético Malagueño.

Juarros explicó que estuvo en contacto con tres entrenadores, pero no encajaban en los parámetros del club, y que por tanto el elegido fue Funes, "el entrenador del club".

Más tarde remarcó que con Funes había un proyecto de futuro a medio plazo, o eso es lo que se puede entender de sus explicaciones, pero que finalmente, ante la negativa de los tres candidatos el elegido fue el lojeño.

Sea como fuere, primero o cuarto o el entrenador del club, Loren mostró un apoyo sin fisuras a Funes.

También defendió la elección del preparador granadino comparándolo con decisiones que tomó en la Real Sociedad, donde fichó David Moyes, un técnico con caché, y no salió bien la apuesta, y sin embargo también confió en entrenadores desconocidos en su momento como Jagoba Arrasate o Imanol, apuestas que sí tuvieron éxito.

Tras esta cicatriz en la temporada con el cambio de técnico, Loren redujo el objetivo en ganar cada partido, sin ponerse cifras.

Funes posa como nuevo entrenador del Málaga CF Málaga CF

Por su parte, Funes mostró como principal aval su ilusión por hacerse cargo de un proyecto de cantera en el que cree y su conocimiento de gran parte de la plantilla.

Explicó que lleva más de "un lustro" en el club esperando su oportunidad, y que antes renunció a ofertas de otros clubes esperando que llegara su momento, por lo que no se siente "ni primer, ni segundo plato, ni postre".

Se mostró comprensivo con quien esperaba que llegase un entrenador con más caché, y mostró algunas de sus líneas maestras, como la de ser "un equipo atrevido y que se entrega en el campo. A través de la pelota dominar a los rivales", porque considera que la plantilla está configurada para eso. "Sería un error andar en una línea distinta a eso".

Este jueves por la tarde tendrá la primera toma de contacto con la plantilla, se reunirá con los capitanes y echará a andar su proyecto al frente del Málaga CF. Tiene tarea por delante.