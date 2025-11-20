¿Por qué acierta Loren eligiendo a Funes como entrenador del Málaga CF?

Las claves nuevo Generado con IA Juan Francisco Funes, entrenador del filial Atlético Malagueño, asume el banquillo del Málaga CF tras la destitución de Sergio Pellicer, debutando ante el Mirandés en un momento crítico para el club. Funes conoce bien a los jugadores de la cantera que forman la base actual del Málaga CF, habiendo tutelado el desarrollo de futbolistas clave como Murillo, Larrubia, Dani Lorenzo o Chupete. La elección de un técnico de la casa sigue una tradición exitosa en el club, como ocurrió con Antonio Tapia y Sergio Pellicer, apostando por un perfil que busca crecer junto a la entidad. El nombramiento de Funes responde a un plan de club basado en la cantera y la continuidad, frente a la alternativa de entrenadores experimentados externos que han circulado por la Segunda División.

El baile de nombres para ocupar el banquillo del Málaga CF después de la destitución de Sergio Pellicer duró poco. Apenas 24 horas. El club apostó por el entrenador del filial, Juan Francisco Funes, para asumir el cargo hasta el final de temporada.

El de Loja, solo con trayectoria en Tercera División y el tramo de lo que va de temporada en Segunda RFEF a las órdenes del Atlético Malagueño, se estrena este jueves con el primer equipo y debutará el próximo domingo 23 de noviembre contra el Mirandés en una Rosaleda que examinará con lupa su primer día grande como entrenador blanquiazul.

Llega sin mucho margen de maniobra por las bajas que tiene el equipo entre sanciones y lesiones. Para empezar, se tendrá que inventar una defensa nueva por las bajas de Murillo y Montero.

Su nombramiento provocó rechazo y escepticismo en la parte del malaguismo que se puede pulsar, al menos hasta que hable La Rosaleda, que es la que se pronuncia a través de las redes sociales.

Pero hay varias cuestiones que justifican esta elección por parte del club para intentar enderezar la situación del equipo, cuyos objetivos han cambiado radicalmente desde que comenzó la temporada, cuando se miraba hacia arriba.

Uno. Loren Juarros llegó a Martiricos para implantar algo nunca visto antes en Málaga, un plan a medio plazo, con una hoja de ruta clara basada en la cantera blanquiazul. Por lo tanto, desde el primer momento se sabía lo que se tenía entre manos.

El tiempo le está dando la razón, porque a pesar de este mal momento, muchos canteranos son los que forman la espina dorsal del Málaga en tres años de proyectos.

Si alguien conoce de primera mano la materia prima de la primera plantilla del Málaga CF es Funes, que ha tutelado el crecimiento de los Murillo, Larrubia, Dani Lorenzo, Izan Merino, Haitam, Ochoa, Rafa, Rafita y, especialmente, Chupete, el hombre encargado de la labor más cotizada en el fútbol: el gol.

Muchos de estos nombres son hoy parte del armazón del primer equipo, y posiblemente el crecimiento del club a medio plazo dependerá, más que de cualquier fichaje, de los jugadores de la cantera.

El techo del Málaga lo van a marcar Murillo, Izan Merino, Dani Lorenzo, Larrubia o Chupete.

Juan Francisco Funes, nuevo entrenador del Málaga CF Málaga CF

Dos. La Rosaleda aprieta. El malaguismo también. Málaga es una ciudad futbolera y el club de la ciudad siempre está en el punto de mira. Los programas deportivos y la prensa escrita producen abundante información del equipo y el malaguista está al tanto de todo lo que ocurre, y cada uno suele tener su Málaga perfecto en la cabeza.

Por tanto, hay que estar al tanto de cómo respira el malaguismo, más en momentos complicados como este.

Funes, antes entrenador en El Palo y después en el Atlético Malagueño, tiene ventaja en ese aspecto con respecto a cualquiera que llegue de fuera.

Tres. Loren podría haber apostado por cualquiera de los entrenadores que están en el catálogo de Segunda División, que van de un banquillo a otro y que, sin duda, acumulan experiencia sobrada en la categoría.

Parte de esa experiencia, sin duda, es también las destituciones y los vaivenes de las carreras en el banquillo de los diferentes nombres que han saltado a la palestra.

Cuatro. En el Málaga, cada vez que se ha optado por esta fórmula ha salido bien. Históricamente hubo un apaga fuego como Antonio Benítez, el entrenador con más partidos dirigidos desde el banquillo de La Rosaleda.

Pero están los ejemplos más recientes de Antonio Tapia y Sergio Pellicer. Ambos llegaron al primer equipo sin experiencia previa en el fútbol profesional.

Es cierto que Tapia llegó desde Segunda División, pero era el entrenador del entonces denominado Málaga B. No tenía currículum fuera de Martiricos.

Lo hecho por Pellicer no hace falta detallarlo, aunque no ha salido de la manera que merecía una ya leyenda del Málaga. Su primera etapa, con la complejidad de la situación en la que se encontraba el club, fue sobresaliente.

Tiene más sombras, en cuanto a resultados, la segunda. Todas tapadas por el ascenso de Tarragona.

Cinco. En el fútbol con el riesgo a veces se acierta. Una reflexión apuntada estos días es que la mejor apuesta era la de alguien que quiera crecer de la mano del Málaga CF.

Un perfil de entrenador con ambición, que no esté de vuelta y que suene a algo nuevo.

Eso puede ser Funes, el que todo el malaguismo sabe quién es pero pocos conocen.

No se trata aquí de darle la razón a Loren porque sí. Sino porque, por primera vez en este club, hay un plan trazado que se está siguiendo con cierta coherencia, y hacer las cosas con sentido suele llevar a buen puerto, aunque se tarde algo más.