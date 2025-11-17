Ribeiro en el momento de batir a Herrero en el Cultural Leonesa vs. Málaga CF de Segunda División

1-0 | El Málaga impotente pierde en León, cae en descenso y enciende las alarmas

Un fallo grosero en la presión, con Montero señalado, le cuesta la derrota a los blanquiazules.

Pellicer, en la cuerda floja.

Murillo y Montero, baja para el partido contra el Mirandés en La Rosaleda.

Publicada

Las claves
El Málaga perdió 1-0 frente a la Cultural y Deportiva Leonesa en León.

Con este resultado, el equipo andaluz cae a puestos de descenso.

La derrota enciende las alarmas en el club malagueño por su delicada situación deportiva.

