Cultural Leonesa vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: final (1-0)
Todo lo que ocurra en el partido de la jornada 14 de Segunda División en el Reino de León a partir de las 20:30 horas, en directo en EL ESPAÑOL de Málaga.
-
1-0 Cultural Leonesa vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: FINAL
Otra derrota del Málaga lejos de La Rosaleda. Los malaguistas caen en descenso.
-
1-0 Cultural Leonesa vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: roja a Murillo
93' Roja directa a Murillo por frenar a un rival cuando se iba a solo. El Málaga se queda sólo con Einar para el partido contra el Mirandés. Montero antes vio la quinta.
-
1-0 Cultural Leonesa vs. Málaga CF de Segunda División, en directo:
90' Cuatro minutos de descuento. El Málaga ha sacado nuever saques de esquina,
-
1-0 Cultural Leonesa vs. Málaga CF de Segunda División, en directo:
85' Adrián Niño estrella contra la barrera una falta al borde del área. El Málaga está volcado, pero no genera ocasiones.
-
1-0 Cultural Leonesa vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: doble cambio
80' El Málaga cada vez vive más lejos de la portería de Badía.
79' Doble cambio: Se van Montero y Rafa y entran Puga y Joaquín.
77' Amarilla para Montero por cortar un balón con la mano en el centro del campo.
-
1-0 Cultural Leonesa vs. Málaga CF de Segunda División, en directo:
75' El Málaga es un quiero y no puedo. Aunque vuelca el partido hacia la meta de Badía, no es capaz de concretar ocasiones de gol.
-
1-0 Cultural Leonesa vs. Málaga CF de Segunda División, en directo:
70' El Málaga tiene a los locales metidos en su área. Pero no termina de sacar un remante. Se marchan larrubia y Lobete y entran Dotor y Dorrio,
-
1-0 Cultural Leonesa vs. Málaga CF de Segunda División, en directo:
65' Ahora sí tuvo el Málaga una ocasión clara. Montero recogió un pelota en el segundo palo en un córner, la bajó y remató abajo. La sacó la defensa debajo de la portería.
-
1-0 Cultural Leonesa vs. Málaga CF de Segunda División, en directo:
60' Sigue empujando el Málaga que ahora goza de una ocasión de Niño tras un robo y la pelota se va a córner. Pero no da la sensación, ni mucho menos de saber cómo meterle mano a la Cultural.
-
1-0 Cultural Leonesa vs. Málaga CF de Segunda División, en directo:
55' Sigue intentándolo el Málaga sin profundidad ninguna. Todos los ataques mueren en las botas de Lobete.
-
1-0 Cultural Leonesa vs. Málaga CF de Segunda División, en directo:
50' El Málaga empieza aprentando y metiéndole intensidad al partido. Lo que no hizo en la primera parte. Tuvo un disparo peligroso de Larrubia marca de la casa.
Chilena de Adrián Niño que se va muy alta.
-
1-0 Cultural Leonesa vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: arranca la segunda mitad
45' Se juega de nuevo en el Reino de León con un cambio en el málaga. Entró Adrián Niño por Izan Merino. Se la juega Pellicer.
-
1-0 Cultural Leonesa vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: descanso
Final de la primera parte en el Reino de León. El Málaga tuvo un par de ocasiones, pero un error imperdonable en cadena, personalizado en Montero, le cuesta la derrota momentánea a los blanquiazules.
El Málaga no transmite absolutamente nada. Muy malas sensaciones.
-
1-0 Cultural Leonesa vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: Vaya dos acciones de Montero
42' Se comió el balón largo Montero en el medio del campo y Ribeiro se plantó solo delante de Herrero para batirlo con facilidad. El Málaga es un desastre.
-
1-0 Cultural Leonesa vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: Gol de la Cultural Leonesa
39' Otro regalo de Montero y gol de la Cultural. Gol de Ribeiro.
37' Contra de manual de la Cultural Leonesa tras un córner a favor del Málaga. Montero corrió a por una pelota sin ninguna expetactiva. La salvó para dejar en bandeja una contra a los locales que la ejecutaron a la perfección. Sólo les faltó la definición. Perdonó el primero el cuadro leonés.
-
0-0 Cultural Leonesa vs. Málaga CF de Segunda División, en directo:
35' Pasan los minutos en el Reino de León sin que ocurra absolutamente nada. Dos equipos incapaces de generar peligro. Auqnue ahora Rafa robó y casi sorprende a Badía.
-
0-0 Cultural Leonesa vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: mala media del Málaga
30' Se cumple media hora de juego y el Málaga firma dos llegadas esporádicas. Incapaz de hacerse con el control del partido frente a un rival todavía más necesitado que los blanquiazules.
-
0-0 Cultural Leonesa vs. Málaga CF de Segunda División, en directo:
25' El Málaga ha perdido la inciativa y los locales son los que mandan en el partido. Mucho mejor plantados los de Ciganda en el campo.
24' Disparo lejano de Rafa que se va a córner. El Málaga maduró la pelota por la izquierda tras salir a la contra.
-
0-0 Cultural Leonesa vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: Amarilla para Izan
20' Más allá del disparo de Lobete, el Málaga no comparece en el Reino de León.
19' Amarilla clarísima para Izan Merino por tirarse al suelo a cortar una contra. Llegó tarde.
-
0-0 Cultural Leonesa vs. Málaga CF de Segunda División, en directo: doble ocasión de la Cultural
15' En estos minutos manda la Cultural Leonesa, que ya pisa con frecuencia el área de Alfonso Herrero.
11' Doble ocasión consecutiva de los locales. Lo último fue un disparo cruzado del exmalaguisat Iván Calero.