Cultural Leonesa vs. Málaga CF, un duelo inédito para cambiar la dinámica de los blanquiazules

Izan Merino y Ángel Recio durante un entrenamiento con el Málaga CF Málaga CF

El Málaga CF visita este lunes el Reino de León para medirse a la Cultural Leonesa en un duelo inédito en la historia del conjunto blanquiazul.

El partido se jugará a las 20:30 horas y servirá para cerrar la jornada 14 de Segunda División.

El Málaga evita arrancar el duelo en posiciones de descenso. No lo hará pero tiene los mismos puntos que los equipos que están en posiciones de Primera RFEF.

Al Málaga CF se le han escapado cinco puntos en los dos últimos partidos en el tiempo de descuento, tres en Castellón y dos en La Rosaleda contra el Córdoba.

Esa secuencia de resultados negativos vuelven a poner a Sergio Pellicer en el disparadero, cuestionado por la inconsistencia del equipo, sobre todo lejos de La Rosaleda.

Será un partido entre uno de los peores equipos locales, la Cultural Leonesa, y uno de los peores visitantes, el Málaga CF, de Segunda División.

Sergio Pellicer tiene las bajas de Brašanac y Juanpe, ambos lesionados en el derbi andaluz del pasado sábado en La Roselda.

Tampoco estará el canterano Aarón Ochoa, convocado Irlanda Sub-19, y esta temporada con pocos minutos en el Málaga.

En el lado positivo, Chupe vuelve a la convocatorias tras una ausencia de dos partidos tras lesionarse los isquiotibiales en el partido de Copa del Rey contra el Estepona.

El Málaga cuenta sus últimas cinco salidas por derrota lejos de La Rosaleda, y tan solo anotó un gol de penalti contra el Castellón.

El exmalaguista Iván Calero está en la actualidad en las filas de la Cultural Leonesa, donde uno de los jugadores más destacados es su portero, el veterano Edgar Badía.

El Cuco Ziganda, que se sentó en el banquillo en la jornada no ha consegui enderezar el rumbo del equipo leonés, que siguen en posiciones de descenso aunque con solo un punto menos que el Málaga.

Los de Sergio Pellicer tienen dos puntos menos que la temporada pasada a estas alturas del curso y su colchón sobre las posiciones de descenso era mayor, de cuatro puntos.

La falta de contundencia dentro de su área es el gran debe del Málaga esta temporada, un aspecto que tiene que empezar a corregir en la primera visita de su historia al Reino de León si quiere empezar a escalar posiciones en la tabla.