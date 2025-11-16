Cultural Leonesa vs. Málaga CF: fecha, horario y cómo y dónde ver el partido

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF visita por primera vez en su historia a la Cultural Leonesa en la 14ª jornada de la liga, con ambos equipos en la parte baja de la clasificación. El partido se disputará en el Reino de León este lunes a las 20:30 horas y será arbitrado por Jon Ander González, con Rubén Ávalos en el VAR. El Málaga llega tras dejar escapar cinco puntos en el descuento de los dos últimos partidos y afronta el duelo con varias bajas importantes en su plantilla. La Cultural Leonesa, en puestos de descenso y con un reciente cambio de entrenador, solo ha logrado una victoria como local y ha marcado cuatro goles en casa.

El Málaga CF visita a la Cultural Leonesa, en el Reino de León en la 14ª jornada liguera. El partido se disputa este lunes a partir de las 20:30 horas.

El equipo blanquiazul, 17º en la clasificación con 15 puntos antes del inicio de la presente fecha liguera, se enfrenta a un conjunto leonés ubicado en la 20ª plaza de la tabla con 14 puntos.

El árbitro del encuentro será el vasco Jon Ander González, escoltado en el VAR por el catalán Rubén Ávalos.

Esta será la primera visita en la historia del conjunto blanquiazul a la Cultural Leonesa.

El Málaga llega de nuevo al partido con Sergio Pellicer cuestionado en su cargo ante la incapacidad del equipo de encadenar resultados positivos. Se le han escapado cinco puntos en el descuento en los dos últimos partidos.

El partido de este domingo se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de LALIGA TV HYPERMOTION.

Fecha y hora del Cultural Leonesa vs. Málaga CF de Segunda División

El duelo entre el Cultural Leonesa vs. Málaga CF se disputará el lunes 17 de noviembre a las 20:30 horas

Los jugadores del Málaga CF celebran el de Lobete en Estepona. Málaga CF

Dónde ver el partido del Cultural Leonesa vs. Málaga CF de Segunda División

El partido de este lunes se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir el partido online el Cultural Leonesa vs. Málaga CF de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.

Málaga CF

El Málaga CF llega después de perder otros dos puntos en el descuento contra el Córdoba en La Rosaleda después de jugar toda la segunda parte contra diez jugadores.

El técnico de Nules pierde a Brašanac, Juanpe y Ochoa y recupera a Chupete.

Como en cada jornada, se esperan novedades en el once blanquiazul, sobre todo una obligada por la baja de Juanpe.

El Málaga suma quince puntos tras trece partidos de liga.

Cultural Leonesa

La Cultural Leonesa se encuentra en posiciones de descenso y el cambio de entrenador, ahora con el Cuco Ziganda en el banquillo, no ha conseguido virar el rumbo del equipo.

El conjunto leonés es uno de los peores locales del campeonato. Tan solo ha conseguido una victoria y ha marcado cuatro goles.