Sergio Pellicer, 400 ruedas de prensa y 500 noches: "¡Como no me voy a equivocar!" Málaga CF

Sergio Pellicer no brilla por ser una persona elocuente cuando se sienta delante de los micrófonos. El entrenador del Málaga CF suele divagar y saltar de un argumento a otro durante sus respuestas ante los medios.

No es una crítica, es una constatación de los hechos. Porque además todo lo que rodea al fútbol es secundario y Pellicer, como cualquier entrenador, vale lo que valen sus resultados, su trabajo sobre el césped y su manejo del vestuario.

El resto no es una condición necesaria para ser entrenador de élite, aunque se esté expuesto continuamente. Nadie ha conseguido ningún gol y ningún punto desde la sala de prensa.

Después de la comparecencia posterior al empate contra el Córdoba con claro sabor a derrota, en la que Pellicer volvió a hablar de su continuidad, diciendo además que en España hay mucha gente que tendría que dimitir antes que él.

Seis días después, el entrenador del Málaga volvió a ponerse delante de los micrófonos en la previa del partido del próximo lunes contra la Cultural Leonesa en el Reinio de León.

Y ahí, de nuevo con la frialdad y la mesura que dan el paso de los días, dejó una sentencia de las que acostumbra de vez en cuando, no se sabe si con alguna indirecta o no.

"Llevaré unas 400 ruedas de prensa en todos los años aquí, ¿no me voy a equivocar? El que habla poco no se equivoca", apuntó Pellicer, que se reconoció "esclavo" de sus palabras.

Diga lo que diga Pellicer, el Málaga volverá a saltar al césped del Reino de León con las escopetas apuntando sobre la cabeza de alguien.

El Málaga, incluso, puede empezar el partido del lunes en posiciones de descenso, lo que redoblaría la presión a la que están sometidos los blanquiazules a la espera de que lleguen mejores resutado.

Pase lo que pase, a Pellicer le sienta mejor el traje de las previas que el de las comparecencias después de los partidos.

Son 400 ruedas de prensa, seguir elevando esa cifra pasa por un buen resultado en León el próximo lunes. Una semana eterna.