Manolo Gaspar recuerda los sorprendentes fichajes que le sugería Richard Shaheen: "¡Madre mío, dónde estoy metido!"

El exdirector deportivo del Málaga CF, Manolo Gaspar, desveló las peticiones del americano Richard Shaheen durante el breve periodo en el que estuvo al frente del club.

A su llegada al Málaga CF, el ejecutivo estadounidense despidió a Caminero y dejó a Manolo Gaspar en el puesto de director deportivo.

Gaspar pasó por los micrófonos del podcast 'El bigote de Abadía', donde explicó que "el jeque, que ya no pisaba Málaga, había metido a un americano en el club que no sabía ni dónde estaba. No sabía nada de límite salarial, no sabía nada de control económico, no tenía relaciones con La Liga...".

"No sabía de fútbol nada", continuó Gaspar. "Víctor (Sánchez del Amo) y yo estábamos al frente de un club que iba a la deriva".

Y cuando se filtró el vídeo sexual de Sánchez del Amo, "me quedé solo con el americano, que solo sabía decirme tonterías".

Entre esas tonterías, Shaheen le decía a Manolo Gaspar que quería a Balotelli, o planteaba que "como Isco no juega en el Real Madrid y seguramente quiera venir al Málaga". "¡Madre mía, dónde estoy yo metido!", se decía Gaspar.

Gaspar formó parte de la dirección deportiva del Málaga durante varias temporadas, desde que entró con Mario Husillos como máximo responsable de esa parcela, una labor que compaginaba mientras seguía en activo en El Palo.

Fue escalando desde el puesto de scouting hasta que se encontró a los mandos. Diseñó dos plantillas junto con el administrador judicial, José María Muñoz, y dejó el club en febrero de 2023, después de la destitución de Pepe Mel y la llegada de Sergio Pellicer con un equipo que se pasó toda la temporada en descenso y acabó bajando a Primera RFEF.

Es la primera vez que Gaspar habla tras su marcha del Málaga CF, donde le tocó la etapa más convulsa de la historia reciente de la entidad y tuvo que convivir, entre otros, con Richard Shaheen, que pensaba en Isco y Balotelli mientras el club se iba a la deriva.