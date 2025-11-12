El Málaga CF ya conoce el día y la hora en el que visitará al Talavera en la Copa del Rey

Copa del Rey: el Málaga CF ya conoce el día y la hora en la que visitará al Talavera RFEF

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF se enfrentará al Talavera en la segunda ronda de la Copa del Rey el miércoles 3 de diciembre a las 20:00 horas en el estadio El Prado. El partido no será retransmitido por televisión, según los anuncios de la RFEF. El Málaga parte como favorito y, si avanza, podría recibir a un equipo de Primera División en la siguiente ronda. El enfrentamiento revive recuerdos de la liguilla de ascenso de 1998-99, cuando ambos equipos se midieron en decisivos duelos.

El Málaga CF ya sabe cuándo se enfrentará al Talavera en la segunda ronda de la Copa del Rey de fútbol. Será el miércoles 3 de diciembre a las 20:00 horas en el estadio El Prado.

Los malagueños quedaron encuadrados en el sorteo de la segunda ronda contra el conjunto toledano de Primera RFEF, en el que milita el exmalagusita Bilal.

El conjunto blanquiazul parte como favorito en una eliminatoria en la que si se clasifica tiene muchas probabilidades de recibir a un equipo de Primera División en La Rosaleda.

Dependerá de las sorpresas que haya en esta segunda ronda.

En un principio, este partido no será retransmitido por televisión según los anuncios de la RFEF.

La anterior eliminatoria contra el Estepona fue Canal Sur el canal que emitió el partido.

Los blanquiazules se deshicieron con comodidad del Estepona en la primera ronda, quitándose la espineta del derbi malagueño de la temporada anterior. Lobete, Dorrio y Ochoa (1-3) pusieron al Málaga en la siguiente ronda del torneo del KO en el Muñoz Pérez.

El Málaga afrontará este partido entre la visita a Valladolid y el partido en La Rosaleda contra el Real Zaragoza el 8 de diciembre.

El Talavera, en la memoria

El Málaga CF puso los dos pies en el fútbol profesional después de la desaparición del CD Málaga en la temporada 1998-99 después de ascender el verano del 98 en una liguilla de ascenso que registró el primero de los dos milagros de la historia reciente del Málaga, el 4-1 frente al Terrasa en La Rosaleda. El otro, la noche de Tarragona.

En aquella liguilla se lo jugó todo contra el Talavera, que llegó a la última jornada con la posibilidad de ascender si ganaba en Beasain, pero las cosas de aquel fútbol quisieran que a pesar de lucir en un sol radiante en el País Vasco, el campo estuviera encharcado y los toledanos empataran.

Por su parte, el Málaga tenía que ganarle por tres goles de diferencia al Terrasa en La Rosaleda. Lo hizo por 4-1 con Guede entrando en la historia, y Sergio, portero de los catalanes, bajo sospecha.

Aquella liguilla se le complicó al Málaga precisamente contra el Talavera, entrenado por Gregorio Manzano, que iniciaba su trayectoria en los banquillos.

En la segunda jornada de las seis que tenía ese formato de ascenso, el Talavera visitó La Rosaleda, que se llenó con 40.000 personas. Pero el Málaga no pudo pasar del empate a uno.

Guede adelantó al Málaga de penalti y Morilla puso las tablas.

En la siguiente jornada el Málaga visitó El Prado, donde cayó derrotado por 2-1. Guede adelantó de nuevo al Málaga pero Fran y Quini le dieron la vuelta.

Ahora, ambos conjuntos volverán a verse las caras desde aquella inolvidable liguilla de ascenso.