Málaga CF: Pellicer aviva los rescoldos y no tranquiliza el ambiente

Si se aleja el foco, un empate contra un rival que acumula siete partidos sin perder, dos victorias consecutivas a domicilio y en la jornada 13 de competición, no puede ser ninguna catástrofe.

El Málaga CF tiene 15 puntos, uno por encima del descenso, pero seis por debajo del playoff con dos tercios de competición por jugar.

Esa es la situación actual del conjunto blanquiazul. Pero si se amplía el zoom, es el segundo partido consecutivo en el que se escapa la victoria en el descuento, el rival jugó con diez casi toda la segunda parte y sólo se le pudo meter mano en superioridad numérica.

A eso se le añade que había rescoldos que se encendieron después de aquellas cuatro derrotas consecutivas a la que no se ha respondido con una racha positiva de resultados.

Sobre alejar el foco o hacer zoom, Pellicer, en caliente tras el empate en el minuto 100 de partido y con los ecos de algunos gritos pidiendo su dimisión, optó por avivar el fuego.

Es cierto que es complicado analizar la situación en frío en esos momentos. Y el de Nules volvió a tener la mecha corta delante de los micrófonos.

"Tengo que hablar con el club para ver mi situación", "en España hay mucha gente que tiene que dimitir antes que yo", "en España, roba y miente mucha gente, pero yo creo que no he matado a nadie. Tengo la conciencia tranquila", fueron algunas de las sentencias del de Nules en sala de prensa, que suenan a incendio en algunos caso.

Eso sí, fue el primero en hacer autocrítica y mostrarse empático con el malestar de la afición.

Pero de esa forma, la corriente de opinión se centra en la idoneidad de su continuidad en el banquillo, en una carrera en la que ya solo tiene por delante a Joaquín Peiró, por cierto.

Cuando bajan las pulsaciones el análisis es más calmado, se da contexto y se ayuda a aliviar la situación, aunque ahora mismo se esté lejos de las expectativas y de los objetivos que se plantearon antes de arrancar la temporada.

Ese análisis lo hizo hace un par de semanas el preparador físico del Málaga, Julio Rodríguez, en 101 TV, que echó la pelota al suelo para dibujar una situación menos preocupante que la que se vive en el ambiente.

"Hay que entender que nosotros debemos de tener un mensaje de tranquilidad porque con tanto altibajos, no es ni sano ni recomendable para nuestro equipo. Tan solo llevamos 11 jornadas", decía Rodríguez tras la victoria frente al Andorra en La Rosaleda.

Tras las dos derrotas en el descuento se ha vuelto a la casilla de salida, y el fuego sigue creciendo. Sólo lo apagarán los resultados positivos.