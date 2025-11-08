Málaga CF vs. Córdoba CF: fecha, horario y cómo y dónde ver el derbi andaluz

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF recibe al Córdoba CF en La Rosaleda este sábado a las 21:00 horas, en la 13ª jornada de liga. El Málaga es 16º con 14 puntos, mientras que el Córdoba ocupa la 8ª posición con 19 puntos, a solo uno de los puestos de playoff de ascenso. El partido será arbitrado por Manuel Jesús Orellana, con Luis Mario Milla en el VAR, y podrá verse por LALIGA TV Hypermotion y otras plataformas. Kevin Medina, exjugador del Málaga, regresa a La Rosaleda con el Córdoba y ha expresado su deseo de volver algún día al club blanquiazul.

El Málaga CF recibe al Córdoba CF, en el Estadio La Rosaleda, en la 13ª jornada liguera. Duelo andaluz que se disputa mañana sábado a las 21:00 horas de la noche.

El conjunto malaguista, con 14 puntos en la 16ª posición de la tabla, se mide a un cuadro cordobesista 8º en la clasificación con 19 puntos, a uno de los puestos de playoff de ascenso.

El árbitro será Manuel Jesús Orellana; mientras que en el VAR le acompañará Luis Mario Milla.

Kevin Medina regresa a La Rosaleda con la camiseta del Córdoba. En la previa del choque ha expresado su deseo de volver a vestir algún día de blanquiazul.

Fecha y hora del Málaga CF vs. Córdoba de Segunda División

El duelo entre el Málaga CF vs. Córdoba CF se disputará el sábado 8 de noviembre a las 21:00 horas en el estadio de La Rosaleda.

Los jugadores del Málaga CF celebran el de Lobete en Estepona. Málaga CF

Dónde ver el partido del Málaga CF vs. Córdoba CF de Segunda División

El partido de este sábado se podrá ver en las diferentes plataformas por los canales que emiten la señal de la LALIGA TV HYPERMOTION.

Las compañías "tradicionales" (Vodafone, Movistar, Orange...) cuentan con paquetes que incluyen la Segunda División para sus clientes. De forma independiente, la categoría se puede contratar por menor precio en plataformas y compañías como Zeber, Finetwork, DAZN o Prime Video. Ten TV se abona al fútbol en abierto y retransmitirá los partidos de LaLiga Hypermotion.

Dónde seguir el partido online el Málaga CF vs. Córdoba CF de Segunda División

Como cada jornada, podrás seguir el minuto a minuto de los partidos del conjunto blanquiazul a través de EL ESPAÑOL de Málaga, donde te contaremos todo lo que ocurra en el encuentro.

Málaga CF

El Málaga CF llega tras la dura derrota contra el Castellón en el descuento y otra vez con Pellicer en entredicho, señalado por los cambios en Castalia.

El técnico de Nules recupera a Brašanac, expulsado contra el Andorra, Carlos Puga y Adrián Niño, mientras sigue sin poder contar con Chupete, que estará más de un mes de baja.

Como en cada jornada, se esperan novedades en el once blanquiazul.

El Málaga suma catorce puntos tras doce partidos de liga.

El Málaga CF de Pellicer ha sido incapaz de ganarle al Córdoba de Iván Ania en los cuatro partidos que han disputado en los dos últimos cursos.

Córdoba CF

El Córdoba viene en el mejor momento de la temporada, ha ganado los dos últimos partidos como visitante y roza el playoff de ascenso tras un inicio de temporada dubitativo.

El gran atractivo de los visitantes es Kevin Medina, que este verano cambió de equipo después de que el Málaga no le ofreciese la renovación. De momento, su participación no está siendo muy destacada y sólo suma un gol.

El Córdoba acumulaba 13 de los últimos 15 puntos posibles.