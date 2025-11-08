2-2 | El Málaga CF deja escapar la victoria otra vez en el descuento jugando contra diez

Las claves nuevo Generado con IA El Málaga CF empató 2-2 ante el Córdoba en La Rosaleda, dejando escapar la victoria en el descuento pese a jugar gran parte de la segunda mitad con superioridad numérica. Rafa Rodríguez fue el destacado del partido para el Málaga, anotando dos goles, pero los errores defensivos permitieron al Córdoba igualar en dos ocasiones, la última en el minuto 101. El Córdoba jugó con diez jugadores desde el minuto 53 por la expulsión de Carlos Albarrán, pero aun así logró empatar gracias a un gol de Diego Bri en el tiempo añadido. Este empate deja al Málaga en la decimoquinta posición de la clasificación, con solo un punto de ventaja sobre la zona de descenso.

El Málaga CF se queda sin coartada. Jugó casi toda la segunda parte contra diez, se adelantó en dos ocasiones y las dos veces se dejó empatar, la última en el descuento. Imperdonable.

Un gol del centrocampista Diego Bri, en el descuento, ha significado un empate (2-2) para el Córdoba cuando el Málaga, con un destacadísimo Rafa Rodríguez, autor de dos goles, no supo jugar y derrotar a un equipo cordobesista que se sobrepuso a la expulsión del central Carlos Albarrán, en el minuto 53.



El conjunto cordobés salió desde el principio a atosigar al equipo blanquiazul realizando una gran presión en el centro del campo y dominando las bandas, donde los laterales Rafita y Víctor García tenían muchos problemas para defender.

El entramado montado en el centro del campo por el técnico del Córdoba Iván Ania, que nunca ha perdido en los enfrentamientos contra su homólogo Sergio Pellicer, hacía que el Málaga perdiera el balón constantemente y jamás lo tuviera en su poder, lo que imposibilitaba un ataque certero.



El equipo malaguista tenía muchos problemas para construir, ni Juanpe, sustituido en el minuto 10 por lesión por el serbio Darko Brašanac, ni Dani Lorenzo y Carlos Dotor, muy bien sujetados, podían mostrar su calidad.



Los locales empezaron a espabilar, adelantando líneas, cerrando espacios y con el centrocampista Dani Lorenzo, tomando el protagonismo junto al extremo David Larrubia, que con sus internadas por la derecha y sus asistencias metía el miedo al Córdoba, aunque su calidad podía desnivelar el marcador en cualquier momento.



La primera ocasión llegó en el minuto 22 para el Córdoba, en una pérdida de balón de Brašanac y el disparo del extremo Cristian Carracedo, lo desvió con el pie derecho el guardameta Alfonso Herrero.



Fue un espejismo porque el Córdoba volvió a tomar el ritmo del partido, a dominar, y el Málaga a defender las llegadas, bastantes, del rival e intentar alguna acción por ambas bandas para enganchar algún remate que nunca llegaba.

Casi toda la segunda parte contra diez



La mala suerte llegaba al Málaga, porque si en el minuto 10 se tuvo que retirar el mediocentro Juanpe, ahora en el 45, tuvo que ser su sustituto Brašanac, con una lesión muscular, jugando con 10 durante tres minutos hasta el descanso.



La última de la primera parte la tuvo el punta Adrián Fuentes, que en un desmarque en diagonal, venció por velocidad a sus pares, y cuando estaba delante del guardameta Alfonso Herrero, definió mal.



El centrocampista Rafa Rodríguez, sustituyó al lesionado Brašanac, intentando darle algo más de verticalidad al juego malaguista, algo opaco, gris y sin pegada final.



El encuentro pudo cambiar en lo referente a efectivos, ya que el colegiado andaluz Manuel Jesús Orellana, expulsó al central del Córdoba Carlos Albarrán, en el minuto 53, por una dura entrada a David Larrubia, cuando se encaminaba a la portería de Iker Álvarez, que luego ratificó el VAR.



El Córdoba con diez durante muchos minutos podría tener dificultades y el Málaga, sabiendo la dificultad que contraía, fue a presionar en su área al equipo cordobés y en un error del central camerunés Franck Fomeyem, lo aprovechó Rafa Rodríguez, que con un disparo tras controlar con el pecho, batió a Iker Álvarez, en el minuto 59.



Y el empate llegó cuatro minutos después, en un error de la defensa y del guardameta Alfonso Herrero, que aprovechó el delantero Adrián Fuentes, en una posición inverosímil y de tacón para igualar el encuentro.



Al conjunto cordobés le sentó mejor el empate y con diez, al estar mejor colocado, defendiendo el botín y saliendo a la contra para buscar el tanto del triunfo.



Pero, quizás cuando menos lo merecía, otro error defensivo del Córdoba en un mal despeje, y el delantero Eneko Jauregui, que solo tuvo que empujar el balón tras quedar suelto en el área pequeña en el minuto 73, anotaba el segundo, pero tras revisarlo el VAR y posteriormente el colegiado en el monitor de campo lo anuló por una falta de Dani Lorenzo.



A partir de ahí, el Málaga se vio incapaz, chocó una y otra vez con la defensa del Córdoba, que defendía el empate con firmeza y decisión, aunque Rafa Rodríguez, el goleador de la noche, atrapó un balón suelto dentro del área grande, y con el empeine y un toque sutil, colocó el balón en la izquierda de la portería cordobesista en el minuto 89.



El Málaga no fue conservador en los doce minutos de descuento que se decretaron, siguió yendo arriba e intentó conservar la pelota.

Pero no está siendo la temporada de los descuentos para los de Pellicer. Otra caraja defensiva permitió a Diego Bri embocar a gol ayudándose del palo después de varios despejes imperdonables dentro del área.



Dos puntos perdidos por el Málaga en el descuento y en otro error defensivo que le condena a la decimoquinta posición con 15 puntos, a uno solo de la zona de descenso.



Ficha técnica:



2 - Málaga: Alfonso Herrero; Rafita (Dorrio, m.81), Murillo, Montero, Víctor García; Larrubia, Juanpe (Brasanac, m.10, Rafa Rodríguez, m.46)), Dotor (Lobete, m.66), Joaquín (Adrián Niño, m.66); Dani Lorenzo, Jauregui.



2 - Córdoba: Iker Álvarez; Carlos Isaac, Fomeyem, Rubén Alves, Albarrán; Isma Ruiz, Dalisson (Álex Martín, m.56), Requena (Diego Bri, m.80), Jacobo González (Kevin Medina, m.80); Carracedo (Theo, m.62), Fuentes.



Goles: 1-0, M.59: Rafa Rodríguez. 1-1, M.63: Fuentes. 2-1, M.89: Rafa Rodríguez. 2-1, M.101: Diego Bri.



Árbitro: Manuel Jesús Orellana (Comité Andaluz). Amonestó a los locales Dotor (m.26), Montero (m.48) y Eneko Jauregui (m.93), y a los visitantes Requena (m.32), Fomeyem (m.36) y Carracedo (m.41). Roja a Carlos Isaac (m.53).



Incidencias: Partido de la decimotercera jornada de LaLiga Hypermotion disputado en el Estadio de La Rosaleda ante 30.000 espectadores.